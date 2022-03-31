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日本首例 車站月台上將開全年無休診所

2022/3/31 17:30（3/31 17:52 更新）
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東京都內的JR西國分寺車站月台上，4月將新開一家全年無休診所，創日本首例。（圖取自日本富士新聞網頁fnn.jp）
東京都內的JR西國分寺車站月台上，4月將新開一家全年無休診所，創日本首例。（圖取自日本富士新聞網頁fnn.jp）
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（中央社東京31日綜合外電報導）說到日本電車站月台上的商店，比較常見是「立食」餐飲店、便利商店及成衣店等，但東京都內的JR西國分寺車站月台上，4月將新開一家全年無休診所，創日本首例。

日本富士新聞網報導，這是日本第一家開在車站月台上的診所，利用的是原本在月台上的便利商店店面，預計4月4日開業。西國分寺車站到東京市中心直線距離約27公里。

這家「月台上的診所」會有內科醫師進駐，面對面為民眾看診，也可以進行超音波或心電圖等檢查。在這裡看完診拿到醫師開立的處方箋後，民眾可以到自家或公司附近藥局領藥。

另外，診所內還設置專供視訊看診包廂，供民眾利用視訊方式看皮膚科、耳鼻科及婦產科。

診所看診時間從上午8時到晚上9時，且週末日及國定假日照常看診，對通勤旅客或時間不多的民眾來說相當方便。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110331

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