喬治亞分離地區阿布哈茲：無意加入俄羅斯

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（中央社莫斯科31日綜合外電報導）俄羅斯支持的喬治亞分離地區阿布哈茲（Abkhazia）官員表示，阿布哈茲並無加入俄羅斯的計畫。此前鄰近的南奧賽提亞（South-Ossetia）地區宣稱將展開入俄的措施。

2008年莫斯科與喬治亞打了一仗之後，承認南奧賽提亞和阿布哈茲獨立。俄羅斯在這兩個地區都部署了數以千計軍人，並提供大量財務支援。

阿布哈茲人民議會議長克瓦基亞（Valery Kvarchia）30日告訴俄羅斯國際傳真社（Interfax）：「俄國是我們的戰略夥伴，一個親密的國家，但我們（阿布哈茲）共和國無意加入俄羅斯聯邦，」

另一位阿布哈茲官員、安全委員會秘書長（Security Council Secretary）桑巴（Sergei Shamba）告訴塔斯社TASS，該地區支持南奧賽提亞的願望，但加入俄羅斯並非雙方的共同目標。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，南奧賽提亞計畫在4月10日舉行地區選舉之後，舉辦加入俄國的全民公投。

莫斯科一直利用外交承認，作為在前蘇聯分離地區維持武裝部隊的工具，並視這些地區為其勢力範圍的一部分。

在烏克蘭，俄羅斯長期支持頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）等東部地區的武裝分離派分子，為其2月24日發動全面入侵提供了一個平台。莫斯科稱其在烏國的軍事行為是一項「特別行動」。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110331