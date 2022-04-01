採購俄石油議題 印度英國外長交鋒

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（中央社記者林行健新德里1日專電）英國外交大臣特拉斯昨天起在印度進行緊湊的一天訪問，她在一場論壇上與印度對等官員就採購俄羅斯石油的言語交鋒，成為媒體焦點。

特拉斯（Liz Truss）於3月31日清晨3點抵達新德里，下午5時與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）舉行雙邊會談及參加首屆「印度-英國戰略未來論壇」後，於同一天晚上11時返回倫敦。

印度外交部在特拉斯離境後發布新聞稿，蘇杰生與特拉斯在雙邊會議中就雙方關切的區域性及全球性議題交換意見。

新聞稿說，在烏克蘭議題上，印度重申應立即終止暴力，強調回歸對話及外交手段是達成長遠和平的關鍵。

印度延續了烏克蘭戰火爆發後的一貫立場，依然沒有指名批評任何國家。

新德里早於冷戰時期就與當時的蘇維埃聯邦建立友好關係。俄羅斯入侵烏克蘭，聯合國多次召開緊急會議表決是否譴責俄羅斯並要求俄羅斯無條件撤軍，但印度均投下棄權票。

新聞稿說，雙方還談到了阿富汗人道援助、恐怖主義威脅、印度太平洋地區戰略關注、印英國防與安全合作深化、印英全面戰略夥伴關係路線圖，以及有關伊朗的2015年「聯合全面行動方案」（JCPOA）等議題。

特拉斯與蘇杰生會面新聞稿內容並無新意，反而是兩人在「印度-英國戰略未來論壇」中有關印度向俄羅斯購買石油的攻防，引起媒體的關注。

烏克蘭戰火引發美國對俄羅斯經濟制裁，但印度仍向俄羅斯購買石油，讓部分西方國家頗有微詞。

根據印度外交部公布在YouTube的影片，特拉斯回答聽眾提問時表示，英國是布達佩斯備忘錄（Budapest Memorandum）的簽署國之一，有責任支持烏克蘭，但英國理解每個國家都有各自面臨的問題，不會告訴印度應該怎麼做。

蘇杰生則在論壇中形容制裁俄羅斯的說法是一種宣傳（campaign），因為跟俄羅斯增購石油的，正是歐洲國家。歐洲3月向俄羅斯採購的石油和天然氣比2月多了15%，而印度在能源需求上取自俄羅斯的佔比不及1%。

特拉斯坦承，歐洲國家過去確實為採購廉價的能源與技術，而忽略了長遠的安全，如今英國盼在今年內結束依賴俄羅斯的石油，七大工業國集團（G7）也已訂下時間表，結束對俄羅斯的能源依賴。

坊間認為，特拉斯此行是為爭取全球最大民主國家的印度，在烏克蘭危機上與西方國家站在同一陣線，共同制裁俄羅斯。

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不久前，日本首相岸田文雄才剛親自訪問印度，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）也與印度總理莫迪（Narendra Modi）舉行高峰會議；白宮副國安顧問辛赫（Daleep Singh）兩天前也低調訪問印度。

而俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）昨天也抵達新德里，展開兩天的訪問，有可能是要討論國防設備及石油等交易的替代性支付方案，以因應西方國家對俄羅斯銀行體系實施經濟制裁的衝擊。（編輯：韋樞）1110401