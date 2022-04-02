教宗為無名塚道歉 加國原民盼梵蒂岡以行動促和解

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（中央社記者程愛芬溫哥華1日專電）教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡為加拿大寄宿學校事件向加國原住民道歉。原民團體認為，教宗的話撫慰無數加拿大原住民的心，但道歉不是終點，只是開始，希望看到梵蒂岡展現實質行動。

加拿大天主教會去年9月曾為一世紀前教會寄宿學校的虐待醜聞向原住民致歉。當時這些學校是由加國政府在同化政策下成立。其中3個寄宿學校舊址已挖掘出1200座以上無名塚，有關單位現仍繼續尋找其他舊址。當時原住民兒童被迫就讀這些學校。

教宗方濟各用義大利語對加拿大原住民代表們說：「我全心全意告訴你們，我很痛苦。我和我的加拿大主教們一起向你們道歉。」

這不是第一次加拿大原住民團體要求羅馬天主教會為原住民寄宿學校事件道歉。

2009年春天，當時加拿大第一民族大會（Assembly of First Nations）主席方登（Phil Fontaine）曾率領一個小型代表團前往羅馬，面見前教宗本篤十六世（Benedict XVI）。當時，本篤十六世表示「悲傷」（Sorrow），但沒有道歉。

13年後，方登終於等到教宗的道歉。方登認為教宗方濟各是一位改革派，他領導下的教會比過去更加開放，但也強調：「關於寄宿學校漫長而悲慘的故事中，道歉不是終點，而是艱苦工作的開始。」

方登說，「原住民社區與天主教會的關係已完全破裂，道歉是重新開始這段關係的一個契機」，他期望梵蒂岡能有更多行動促進與原住民的和解，例如梵蒂岡必須建立一種新的機構，更積極談論原住民與教會之間存在的文化差異。

他還希望梵蒂岡能夠歸還原住民的文物並建立一個博物館，「梵蒂岡有成千上萬的原住民物品、聖物，因此歸還這些文物將成為未來繼續對話的重要一部分」。

方登相信，教宗的道歉會讓很多倖存者逐漸走出陰霾，會有越來越多人說：「我原諒他們了。」

魁北克克里民族大酋長古爾－馬斯蒂（Mandy Gull-Masty）對教宗一席話感到欣慰，她說不只聽到「道歉」這個詞彙，而是聽到教宗談到對於原住民文化身 分被剝奪感到不寒而慄，這讓她覺得教宗的道歉很真誠。

她很期待教宗能在加拿大與倖存者親自會面交流，因為「那一刻將表明他對與原住民和解的承諾」。

教宗計劃在7月26日聖安妮節（Feast of St. Anne）前後的日子中訪問加拿大，對原住民來說，這是一個重要的節日。

加拿大魁北克省因努族（Innu）原住民保護區Ekuanitshit主席皮埃塔喬（Jean-Charles Pietacho）說，當年加拿大原住民寄宿學校中的一些檔案紀錄只保存於羅馬，他呼籲梵蒂岡開放權限，讓加拿大研究人員訪問相關檔案，因為這可能有助於拼湊一些當年原住民兒童的遭遇。

加拿大政府已對原住民寄宿學校倖存者做出賠償，加拿大天主教會去年秋天亦宣布5年內籌集3000萬加幣（約新台幣6.88億元），為原住民寄宿學校倖存者後代提供身心與工作上等多方面支持。但有評論專家建議，梵蒂岡有數百億美元資產，應該為籌款工作盡一些責任。

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加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）發聲明感謝教宗向原住民道歉，稱這是向前邁出的重要一步，因為承認過去，才能糾正歷史錯誤。

加拿大原住民寄宿學校是指19世紀由加拿大政府資助成立的寄宿學校系統，一般由教會負責經營，主要任務是對原民兒童施行同化教育，當時加國全境至少有130所這類學校。加國首任總理麥唐納（John A. Macdonald）主張「政府應該將原民孩童送進學校消除雙親影響，學習白人的生活習慣與思維模式。（編輯：周永捷）1110402