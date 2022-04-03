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印度澳洲簽署經貿協議 提升供應鏈彈性

2022/4/3 13:53
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（中央社記者林行健新德里3日專電）印度與澳洲昨天簽署經濟合作與貿易協議（ECTA），為兩國增進貿易提供制度性機制。印度總理莫迪指出，這將有助提升兩國供應鏈彈性及印太地區穩定。

協議由印度工商部長戈雅（Piyush Goyal）、澳洲貿易部長特漢（Dan Tehan）在線上儀式中代表雙方簽署，莫迪（Narendra Modi）和澳洲總理莫里森（Scott Morrison）擔任見證。

特漢日前在美國華府記者會中，以「民主國家應共同維護世界法治秩序」，暗指印度不應無視西方國家對俄羅斯的經濟制裁，繼續向俄羅斯購買石油。

印度工商部在新聞稿指出，印澳ECTA是印度過去10年間首項與已發展國家簽署的貿易協定，範圍涵蓋包括貨品與服務交易、原產地規則、技術障礙排除、動植物衛生檢疫、爭端處理、人員流動、電信、海關程序和藥品等。

新聞稿稱，印澳ECTA為兩國貿易改善提供制度性機制，在關稅項目上，印度將給予澳洲逾70%的優惠市場准入待遇，多為煤、礦石及酒類等原物料與半成品。

另一方面，澳洲為印度提供100%的優惠市場准入待遇，涵蓋珠寶、紡織品、皮革、家具、食品、農產品、工程產品、醫療設備與汽車等產業。

印度與澳洲於2020年6月締結全面戰略夥伴關係，次年9月啟動ECTA談判，今年3月完成。

根據印度工商部資料，澳洲是印度第17大貿易夥伴，印度則是澳洲第8大貿易夥伴，兩國雙邊貿易於2021年為275億美元，而印度對澳洲出口在2019年至2021年間增長135%。

莫迪表示，能在這麼短時間內敲定ECTA彰顯彼此高度互信，相信有助提升供應鏈彈性及印度太平洋地區的穩定。

莫里森形容ECTA的簽署是澳洲與印度間另一個里程碑，協定不但可促進兩國經貿合作，還將進一步透過拓展工作、求學及旅遊機會，深化人民之間關係。

印度與澳洲均為「四方安全對話」（Quad）的成員。（編輯：廖漢原）1110403

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