瞄準後疫情時期 日本成田機場完成第3航廈擴建

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（中央社東京4日綜合外電報導）日本成田機場專供低成本航空公司（LCC）使用的第3航廈，今天對外公開擴建工程完工後樣貌。這次擴建從2020年動工，總經費約140億日圓，為迎接後疫情時期旅客做好準備。

日本放送協會（NHK）報導，擴建後的成田機場第3航廈樓地板面積是原先約1.5倍，1樓是入境區、2樓與3樓是出境區。

第3航廈2樓出境大廳面積也擴大到原先兩倍，並設置60台能自動劃位及托運行李的專用機器。

這次擴建工程也新設一條連接第2航廈的行人通道，較過去行走時間縮短一半、約6分鐘就能走完，對有轉機需求旅客來說更加便利。

成田機場第2航廈與第3航廈的連接通道將於5日啟用，第2航廈2樓出境大廳預計21日啟用。

成田機場公司旅客航廈部經理肥田達矢說，等到疫情平息旅客能安心使用航廈，及旅客能夠愉快旅行時，他們會做好萬全準備來迎接旅客。

朝日電視台報導，成田機場第3航廈2015年正式啟用，雖然受疫情影響，搭機旅客銳減到全盛時期約1/4數量，但成田機場公司期待未來旅客能夠回流。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110404