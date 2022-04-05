中烏外長二度通話 王毅：困難再大都要堅持和談

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（中央社記者沈朋達台北5日電）中國外交部長王毅昨與烏克蘭庫外長庫列巴通電話，是俄烏戰爭後第二次。王毅強調中國在烏克蘭問題上不謀求地緣政治私利；並重申支持俄烏和談，困難再大都要堅持此大方向。

據中國外交部網站，中國國務委員兼外長王毅4日在和庫列巴（Dmytro Kuleba）通話時重申，中國對烏克蘭問題的基本態度就是促和促談，指維護和平、反對戰爭是中國一貫的外交政策。

他也強調，在烏克蘭問題上，「中國不謀求地緣政治私利，沒有隔岸觀火心態，更不會做火上澆油的事情」。

王毅說，中國歡迎俄烏和談，困難再大、分歧再多，也要堅持和平談判大方向，直到談出停火、談出和平。

王毅也談到歐洲的安全問題。他指戰事總會結束，「關鍵是如何痛定思痛，維護好歐洲的持久安全」。中國認為應本著「安全不可分割原則」，透過平等對話，真正建立均衡、有效、永續的歐洲安全機制。中國願發揮建設性作用，相信烏克蘭有足夠智慧自主做出符合該國人民根本利益的選擇。

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中方通稿引述庫列巴稱，烏克蘭同意中國看法，並感謝中國對烏克蘭的人道主義援助，烏克蘭仍致力於和俄國和談，找到持久解決辦法。他又指，烏克蘭重視中國的國際影響和威望，盼中國繼續為停火止戰發揮作用。

這是俄烏戰爭爆發後，王毅二度和庫列巴通話。兩人前一次通話是在3月1日，當時王毅呼籲俄烏透過談判找到解決問題的辦法；庫列巴則指俄烏談判進展不順利，盼中國為停火展開斡旋。（編輯：曹宇帆）1110405