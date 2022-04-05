紐約曼哈頓襲擊7亞裔女 犯案男子仇恨犯罪起訴

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（中央社紐約4日綜合外電報導）美國曼哈頓地區檢察官今天表示，今年2月，一名男子涉嫌在紐約於3個小時內暴力攻擊7名亞裔女性，被依仇恨犯罪起訴。

法新社報導，檢察官布萊格（Alvin Bragg）表示，2月27日晚間6時至9時間，28歲的扎榮茨（Steven Zajonc）在曼哈頓東部與中部地區，攻擊與毆打亞裔女性。

布萊格說，扎榮茨「選擇性攻擊7名亞裔女性，有些人是從身後遭到攻擊，除了種族之外沒有其他原因」。

布萊格表示，嫌犯揮拳或肘擊受害者臉部後逃逸，其中一人遭推倒在地；受害者全都臉部受傷，其中一人因腦震盪住院。

他說：「這些對7名紐約女子的攻擊，每一起都因反亞裔仇恨而加劇，這再次提醒民眾注意亞裔美國人面臨的可證明恐懼。」布萊格是擔任曼哈頓地區檢察官的第一位非裔美國人。

紐約警方透過監視錄影畫面和紐約公共圖書館（New York Public Library）員工證詞找到扎榮茨，其中一起攻擊發生在圖書館外頭。

檢方表示，犯嫌於3月2日被捕，被控「仇恨犯罪三級攻擊」和「二級嚴重騷擾罪」。

布萊格說，他的辦公室正在調查27起反亞裔仇恨犯罪案。

布萊格曾在2月表示，自2010年在曼哈頓成立一個特別部門以來，針對反亞裔犯罪的調查數量（當時為33起）從未如此高。

自2020年以及新型冠狀病毒大流行開始以來，針對亞裔的種族攻擊在美國有所增加。有些團體歸咎於美國前總統川普（Donald Trump）公開指稱「中國病毒」的相關言論。

紐約自2020年以來犯罪率不斷上升，當局還指出許多攻擊者患有精神疾病，例如今年1月，一名亞裔女子被一名患有精神毛病男子推入地鐵軌道，遭進站列車輾斃。（譯者：陳怡君/核稿：劉學源）1110405