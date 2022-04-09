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沙烏地阿拉伯大幅開放朝覲 允100萬穆斯林參加

2022/4/9 19:24
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（中央社利雅德9日綜合外電報導）沙烏地阿拉伯今天表示，今年的朝覲將允許來自國內外的100萬名穆斯林參與。疫情爆發以來，沙國連續2年限縮年度朝覲活動的規模，現在迎來大規模開放。

雖然這個規模依舊比不上往年朝覲活動，但卻讓海外的穆斯林有參與機會。從2019年起，沙國持續將境外的朝聖者拒於門外。

朝覲是伊斯蘭五大支柱（五功）之一，所有穆斯林一生至少必須朝覲一次。這通常是全世界規模最大的宗教集會活動，2019年約有250萬名穆斯林參與。

然而，2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，沙國政府僅准許1000名朝聖者參與。2021年增加至6萬人，但必須是完成疫苗接種的沙國公民或當地居民，透過抽選決定。

沙國政府今天在破曉前發布聲明指出，沙國朝覲部「授權100萬名朝聖者，不論海內外，參加（今年的）朝覲活動」。

但聲明也指出，參加者年齡必須未滿65歲，且完整接種疫苗。

來自海外的穆斯林則必須申請朝覲簽證，今年需要繳交72小時內的PCR檢測陰性證明。

聲明指出，政府希望促進朝聖者的安全，「同時確保來自全世界有盡量多的穆斯林能夠參加朝覲」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110409

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