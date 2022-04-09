馬來西亞潛水失蹤 兩人獲救一荷蘭少年罹難

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（中央社馬來西亞豐盛港9日綜合外電報導）3名歐洲人日前在馬來西亞潛水失蹤，其中一名英國男子、一名法國少女今天獲救，但該男子的14歲荷蘭籍兒子不幸罹難。

這3名歐洲人和他們的教練6日在南部一座島嶼附近潛水，浮出水面時卻找不到他們的船，從而陷入麻煩。

3人中，46歲英國男子查斯特（Adrian Chesters）和18歲法國女子莫里納（Alexia Molina）在鄰近的印尼海域被漁民發現，後由海警送回馬來西亞。但查斯特告訴員警，他14歲的荷蘭籍兒子已喪命。

海岸警衛隊在聲明中引述這名父親的話，這名青少年「由於過於虛弱…最後無法存活下來」。

他們從潛水的地方漂流了大約130公里，在印尼民丹島（Bintan Island）北方約30公里處被發現。

沿海城鎮豐盛港（Mersing）是搜救行動基地，當地警察局局長努因（Cyril Edward Nuing）表示，兩人已被送往馬來西亞一家醫院，目前情況穩定。

他們的教練、挪威女子格羅登（Kristine Grodem），已於7日在馬來西亞南部海域獲救。

最近幾天，馬來西亞派出數架直升機、一架飛機、船隻、潛水人員和水上摩托艇在大片海域進行搜索。

當局並未詳細說明獲救的3人如何在海上長時間漂流中倖存。此前，官員們認為他們有豐富的經驗和精良的配備，包括一具潛水浮標，認為他們有希望活下來。

官員還說，最近幾天下雨，給了他們飲用水，可能有助於他們生存。

意外發生時，教練格羅登在馬來西亞東南外海約15公里的一座小島附近指導潛水。一行人在潛水約40分鐘後浮出水面，卻找不到他們的船。4人在強勁的水流中一起漂流，但最終分開。

載他們前往潛水地點的船長，在藥物檢測呈陽性後遭到逮捕。（譯者：楊明暐/核稿：陳昱婷）1110409