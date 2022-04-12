IMF將設特別帳戶 提供捐款烏克蘭安全管道

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（中央社華盛頓11日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）將設立一個特別帳戶，提供雙邊捐贈者和國際機構一個安全管道，將金融資源送給遭戰火蹂躪的烏克蘭。烏克蘭財政部今天對此表達歡迎之意。

路透社報導，在加拿大政府提出透過IMF管理的帳戶撥款10億加元給烏克蘭的建議後，IMF執行理事會於8日批准設立這個新帳戶，由IMF負責管理。

捐贈者將可以透過這個新帳戶提供資金和貸款，以協助烏克蘭政府達到收支平衡的需求，在基輔當局持續對抗俄羅斯武力入侵之際，協助烏克蘭穩定經濟。

俄羅斯稱在烏克蘭進行「特殊軍事行動」。

IMF表示，捐贈者將可以利用IMF批准設立的帳戶，加速交付已驗證款項。

專家表示，透過IMF管理的帳戶捐款，一旦烏克蘭遭俄羅斯接管，這些原本要提供烏克蘭的捐贈將得以凍結。

捐贈者可以將儲備貨幣或IMF本身的儲備貨幣，也就是特別提款權（Special Drawing Rights，SDR）存入新設的帳戶。這些資金將以捐贈或貸款方式，撥到烏克蘭在IMF的特別提款權帳戶。

烏克蘭財政部長馬欽柯（Serhiy Marchenko）上週表示，除了已收到約30億歐元因應預算短缺的資金以外，烏克蘭政府還將尋求約40億歐元（43.7億美元）的外國資金挹注。

IMF幕僚上月警告，受到俄國入侵影響，烏克蘭2022年經濟預估將萎縮10%，一旦衝突持續下去，烏克蘭經濟前景恐急速惡化。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1110412