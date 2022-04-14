巴西都市環境失衡 里約市區頻繁出現野生動物

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（中央社記者唐雅陵聖保羅14日專電）最近幾個月，巴西里約熱內盧市區街頭，甚至居民屋內頻繁出現鱷魚、蟒蛇等野生動物。專家指出，不受控制的都市擴張、汙染和氣候變化，是導致這種現象發生的原因。

根據里約民防局的官方數據，在里約市區捕獲的野生動物數量從2020年2419隻，增加到2021年3534隻。

今年1月1日至3月28日，一共有1203隻水豚、蛇、鱷魚、臭鼬、猴子、蜥蜴、蝙蝠和刺蝟在里約市區被捕獲，若按此速度，預計到2022年底將超過4000隻野生動物被捕，平均每天捕獲11隻以上。

專家指出，不受控制的都市擴張、汙染和氣候變化，是導致此現象的原因。

里約熱內盧擁有670萬人口，是巴西旅遊的首選目的地之一，但面臨嚴重的住房不平等和房地產激進擴張問題。研究城市鱷魚行為長達20年的巴西生物學家福瑞塔斯（Ricardo Freitas）表示，這正是城市野生動物面臨壓力的第一個原因。

福瑞塔斯指出，城市擴張將野生動物從大生態環境置入一個非常小的生存空間，導致這些動物最終被迫遷到人流高的地區覓食或休憩。

福瑞塔斯表示，多數承包商和開發商並不是真正關心野生動物，只是驅趕這些動物，希望牠們會逃離機器和建築工人的噪音，但鱷魚等動物的第一反應通常是潛水和躲藏。

福瑞塔斯指出，鱷魚可以在水下停留30分鐘到一小時而不呼吸，但就在牠們躲藏起來的時候，建築機器可能將牠們全部掩埋，造成大量死亡。

里約熱內盧的鱷魚數量估計為5000隻，作為捕食者，爬行動物是食物鏈的重要組成部分，負責自然區域野生動物的健康平衡。但鱷魚的數量明顯正在下降。

福瑞塔斯悲哀地表示，目前房地產興盛的賈卡雷帕瓜區（Jacarepaguá）在瓜拉尼原住民語意指「鱷魚谷」，因為過去那裡是鱷魚的天堂，但今天卻有無數鱷魚死在建築工地裡，變成大型鱷魚墓地。

污染是野生動物被趕出自然棲息地的另一個主要原因，受汙染的水影響這些動物的食物供應，迫使這些動物遷移到人流高的地區覓食。

福瑞塔斯指出，雖然不能在大雨和全球變暖之間畫上等號，但事實顯示，在巴西越來越常出現的極端天氣事件，促使暴雨過後，里約熱內盧市區街頭甚至居民屋內頻繁出現鱷魚、蟒蛇等野生動物。（編輯：高照芬）1110414