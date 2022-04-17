美國再爆槍擊事件 南卡購物中心12人受傷

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（中央社哥倫比亞16日綜合外電報導）美國南卡羅來納州哥倫比亞（Columbia）警方表示，當地一間購物中心今天發生槍擊事件，造成12人受傷，當中10人是中槍，警方已羈押3人。

路透社報導，哥倫比亞警察首長郝爾布魯克（William Holbrook）表示，這起發生在Columbiana Centre購物中心的槍擊事件，據信並非一起隨機暴力事件，而是一群持槍、彼此認識的民眾「爆發某種衝突」。

然而，郝爾布魯克表示，槍擊事件相關細節目前還未完全釐清。當地媒體報導，這間位於首府哥倫比亞市中心以北約15公里的購物中心，現場有許多的警察和緊急救護人員。

郝爾布魯克於事發後數小時在媒體簡報中表示，這起事件發生在當地時間下午2時左右，未造成人員喪生，但有10人中槍，其中8人送醫治療。送醫傷者中，2人情況危急但穩定，6人傷勢穩定。

他表示，中槍的民眾年紀15至73歲不等；另有兩人是在事發當下，被驚慌竄逃的民眾「踩踏」而受傷。

郝爾布魯克表示，警方在購物中心內搜到至少3人持武，當中至少1人開槍。他表示，警方已羈押3名與槍擊事件相關的人員。

「衛報」（The Guardian）報導，南卡今天爆出槍擊事件之前，美國才剛傳出兩起引人注目、造成多人受傷的槍擊事件。

一起是本月3日加州沙加緬度（Sacramento）槍擊案，釀6死12傷；另一起則是12日的紐約地鐵槍擊案，有10人受到槍傷。這兩起案件的嫌犯都已落網。

這類暴力事件已再度掀起美國進一步立法管控槍枝的聲浪。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110417