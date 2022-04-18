瑞典反移民極右派焚燒可蘭經 引爆警民衝突

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社斯德哥爾摩17日綜合外電報導）瑞典近日發生連串反穆斯林移民示威。東部城市諾庫平（Norrkoping）警方今天表示，由於有民眾抗議極右派團體焚燒可蘭經，3人在衝突中意外遭到警察打傷。

瑞典警方透過聲明稱：「員警開了數槍以示警告。3人疑似被跳彈擊中，目前正就醫接受治療」，3名傷者皆已遭到警方逮捕，傷勢嚴重程度不明。

警方稱，在大約150名示威者中，有4人遭到逮捕，因為他們向警員投擲石塊，還對車輛縱火。

今天在諾庫平發生的衝突，是4天內的第2次。

本月14日，40歲的丹麥極右派政黨「強硬路線」（Hard Line）黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）發動反移民和反伊斯蘭組織集會。

具備律師與YouTuber身分的帕魯丹打算參加9月的瑞典國會選舉，但目前尚無足夠數量簽名，確保他有資格參選，因此他近日在瑞典「巡迴」，四處訪問擁有大量穆斯林人口的社區，並在當地刻意公開燒毀可蘭經。

帕魯丹的激進示威導致警方與反示威民眾之間數度發生衝突。在14、15日兩天，約有12名警察在衝突中受傷。

伊拉克外交部也宣布於今日召集瑞典駐巴格達外交人員，並警告此事可能會對「瑞典與穆斯林、阿拉伯國家以及歐洲穆斯林社區之間的關係，產生嚴重影響。」（譯者：施施）1110418