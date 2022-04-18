杜特蒂否決社群媒體實名制法案 遭質疑助長網軍

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（中央社記者陳妍君馬尼拉18日專電）菲律賓總統杜特蒂近日否決手機用戶與社群媒體實名制法案。雖然菲國總統府指社群網站實名制可能威脅人民受憲法保障的權利，有參議員質疑，此舉將助長網軍散布謊言和仇恨。

菲律賓參眾兩院2月通過「SIM卡註冊法案」。參議員柏吾（Grace Poe）當時發表聲明說，這項法律一旦上路，電信業者須要求所有手機用戶註冊後，才能使用SIM卡；社群網站也必須要求用戶建立帳戶時，提供真實姓名和電話號碼。

另外，現有手機用戶須在法律生效後180天內向電信業者註冊，否則SIM卡將被停用。

柏吾說，希望立法通過手機用戶和社群媒體實名制可根除手機、網路和電信犯罪活動，讓菲律賓民眾手機使用和網路空間更加安全。

不過，菲國總統府15日表示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）已否決這項法案。

至於否決原因，菲國總統府代理發言人安達那（Martin Andanar）說，杜特蒂認為，SIM卡註冊法案涵蓋社群網站實名制，這項規定可能導致「國家入侵和監控（社群媒體活動）的危險情況，威脅到許多憲法保障的權利」。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）今天報導，國際調研機構DataReportal數據顯示，今年1月，菲律賓社群網站用戶人數達9205萬人，約占菲國人口的82.4%，其中8385萬人是臉書用戶、1865萬人使用Instagram、推特用戶數則為1050萬人。

分析機構Statista數據顯示，2019年菲律賓約有1.69億手機用戶。

正爭取連任的參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）說，若順利連任，他將重新提出SIM卡註冊法案，並另外提出社群媒體實名制法案，將兩者脫鉤。

他表示，在菲律賓，社群網站如今被濫用。「首先是網軍，我自己也是受害者。他們會攻擊並誹謗你。」

但他希望經過徹底且全面的討論後，再提出新法案。張僑偉說：「如果臉書、Instagram或TikTok帳戶是由中國運作的，是否仍受菲律賓國家電信委員會（NTC）管轄？有這些棘手的問題需要解決。」

參議院少數黨領袖戴瑞隆（Franklin Drilon）是提出SIM卡註冊法案納入社群網站實名制的人。他表示，社群網站實名制用意是解決社群媒體用戶匿名的問題，因為這使得網軍和假新聞在這樣的環境蓬勃發展。

戴瑞隆說，杜特蒂否決這項法案「讓網軍成長茁壯，散布謊言和仇恨，並助長意見不合與分裂」。

他表示，政治網軍在菲律賓蓬勃發展，杜特蒂否決法案一舉是「網軍農場的一大勝利，用意是保護網軍。這是（杜特蒂卸任前的）臨別禮物嗎」？（編輯：林憬屏）1110418