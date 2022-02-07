菲律賓手機用戶實名制 專家：未必能防犯罪

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菲律賓「SIM卡註冊法案」經參眾兩院通過，待總統杜特蒂簽署後即可完成立法，使手機用戶實名制上路。圖為馬尼拉民眾使用手機，攝於2021年12月21日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年2月7日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉7日專電）菲律賓「SIM卡註冊法案」經參眾兩院通過，待總統杜特蒂簽署後即可完成立法。不過，專家質疑手機用戶和社群網站實名制可能箝制言論自由並侵犯隱私，卻未必能防範犯罪。

菲律賓參眾兩院分別於2日、3日通過「SIM卡註冊法案」。

參議員柏吾（Grace Poe）發表聲明說，這項法律一旦上路，電信業者須要求所有手機用戶註冊後，才能使用SIM卡；所有社群網站也必須要求用戶建立帳戶時，提供真實姓名和電話號碼。

另外，現有手機用戶須在法律生效後180天內向電信業者註冊，否則SIM卡將被停用。

柏吾說，希望立法通過手機用戶和社群網站實名制可根除手機、網路和電信犯罪活動。「我希望這項法案通過後，將使我國手機使用和網路空間更加安全」。

菲律賓星報（Philippine Star）網站報導，根據這項法案，使用「虛擬身分」註冊社群網站或SIM卡者，可能面臨6年以上有期徒刑或高達20萬披索（約新台幣10.8萬元）罰鍰，甚至同時面臨罰緩和牢獄之災。

對此，同性戀和跨性別人士倡議團體Bahaghari主席薩立納斯（Rey Valmores-Salinas）說，許多同性戀和跨性別人士選擇不使用本名，而用能表達自己性別認同的名字，做為「實現自我表達」的重要一步。

她表示，這項法案一旦立法通過，將限制同性戀和跨性別人士自我表達的權利。

網路權利倡議組織Democracy.Net.PH成員納查瑞諾（Carlos Nazareno）則舉例，墨西哥於2009年通過類似法律，要求所有SIM卡用戶必須註冊，但因無法遏止綁架案和手機相關犯罪，這項法律於3年後遭廢止。

他質疑，政府和電信業者能否防範用戶資料外洩，「這是墨西哥曾發生的情況。他們的SIM卡註冊資料外洩，在黑市被出售」。

網路安全政策分析師桑托斯（Mary Grace Mirandilla-Santos）表示，沒有證據表明SIM卡註冊有助於預防犯罪，其他開發中國家和歐洲聯盟的經驗卻顯示，SIM卡註冊可能危及公民安全、隱私和福祉，弊大於利。（編輯：馮昭）1110207