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美菲防長會晤 深化合作並承諾印太安全穩定

2022/4/19 07:16（4/19 08:32 更新）
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美國國防部長奧斯汀（左）18日與菲律賓國防部長羅倫沙納（右）舉行會談深化雙邊國防合作。（左圖取自twitter.com/SecDef，右圖取自facebook.com/dellorenzana）
美國國防部長奧斯汀（左）18日與菲律賓國防部長羅倫沙納（右）舉行會談深化雙邊國防合作。（左圖取自twitter.com/SecDef，右圖取自facebook.com/dellorenzana）
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（中央社記者江今葉華盛頓18日專電）美國國防部長奧斯汀今天在華府與來訪的菲律賓國防部長羅倫沙納舉行會談深化雙邊國防合作，並重申對印太地區安全、穩定與繁榮的承諾。

奧斯汀（Lloyd Austin）在五角大廈歡迎羅倫沙納（Delfin Lorenzana）到訪，兩人隨後舉行雙邊會談，討論深化美菲聯盟下的合作。

根據美國國防部公布的會談紀要，兩人確認保障南海和平與穩定的重要性。奧斯汀重申美國對菲律賓安全的堅定承諾，美國在共同防禦條約（U.S. Mutual Defense Treaty）之下的承諾也適用於菲律賓在南海的武裝部隊、公共船隻與飛機。

根據會談紀要，美菲兩國去年11月的「共同視野聲明」（Joint Vision Statement）列出多項強化美菲聯盟可信度與加強兩國軍事協調的做法，奧斯汀對彼此的相關緊密合作表達讚賞。

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奧斯汀與羅倫沙納也同意透過制定雙邊國防指導方針加強共同防禦條約承諾，從而推進國防夥伴關係；透過完成雙邊海事框架加強海事協調與合作；透過運用新能力提高相互可操作性與訊息共享。

會談最後兩人也重申支持印太地區安全、穩定與繁榮的承諾，並確保聯盟保持能力並以共同利益與價值觀為基礎。兩人也討論一致行動譴責俄羅斯侵略與聲援烏克蘭的重要性。（編輯：韋樞）1110419

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