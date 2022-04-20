美核電廠延役援助開跑 60億美元貸款開放申請

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國拜登政府為防止核電廠關閉，協助因成本飆升掙扎求存的核電廠，推出1項60億美元的援助計畫，這項計畫今天開放申請。

根據美國能源部，美國核電業93個反應爐占美國零碳電力發電量一半以上，但2013年以來，因再生能源與燃燒天然氣的電廠競爭，已有12個反應爐關閉。

2001年美國「911攻擊」以及日本福島核電廠2011年核災之後，核電廠安全開銷隨之飆升。

美國能源部表示，民用核子貸款計畫（Civil Nuclear Credit Program）首輪撥款將在5月19日前受理申請，先前已宣布有意關閉的反應爐可優先取得。

這項計畫的財源來自去年通過的基礎建設法案。

能源部長葛蘭何（Jennifer Granholm）表示，政府正在「運用所有可用工具」，讓美國能在2035年前由乾淨能源提供電力，包括優先考量現有核電廠。

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60億美元預定逐步撥款，能源部將在未來4年間撥款12億美元，及2035年結束的最後4年撥款。官員2月表示，希望這項計畫今年可開始協助1個或更多電廠。

美國最大公用事業加州太平洋瓦斯與電力公司（PG&E）計劃在2024與2025年關閉加州2個魔鬼谷（Diablo Canyon）反應爐，能源部這項計畫或許也能幫上公用事業控股公司（PSEG）與Constellation Energy Corp，儘管這兩家公司尚未宣布要關閉電廠。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110420