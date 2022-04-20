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第4劑COVID-19疫苗台灣高風險族群優先接種 各國規劃一次看
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疫情續擴大 日本沖繩發布COVID-19感染擴大警報

2022/4/20 19:10
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（中央社東京20日綜合外電報導）日本沖繩縣政府今天舉行防疫對策本部會議，面對新增確診病例數持續以高水準擴大，針對沖繩本島所有市町村發布「COVID-19感染擴大警報」，呼籲民眾徹底做好防疫對策。

日本琉球新報報導，沖繩縣副知事池田竹州會後在記者會上說，為了能安心度過睽違3年無任何防疫限制的黃金週長假，本週到下週是極為重要的關鍵時期。

面對沖繩縣疫苗接種率相較全國來說較低，池田呼籲縣民配合接種。他還說，如果無法遏止疫情擴大的話，將不得不檢討採取更為強烈的防疫措施。

沖繩縣政府表示，除了20多歲及90歲以上患者，其他年齡層新增確診病例數都較前一週成長，特別是未滿10歲的患者數增加。

沖繩縣今天發布的警報，要求家長徹底為孩童量測體溫，並要求民眾出現發燒、喉嚨痛及流鼻水等症狀時，盡可能不要外出。

對於轄內高齡者，沖繩縣政府呼籲不要跟同住家人以外的人會面；同住家人也要避免參加人數多的聚餐等，不要進行風險高的活動。

沖繩縣還要求外地民眾來沖繩前，應完成3劑疫苗接種並接受PCR篩檢確認陰性。

沖繩縣今天新增1581例確診病例，較上週三減少75例，至今累計病例數14萬7348例。縣內專用病床使用率今天已降到低於50%的47.4%，重症病床使用率為9.5%。

至於最近一週每10萬人口數新增染疫數，沖繩縣以638.87人連續26天高居日本各地之冠，疫情仍相當嚴峻；佐賀縣以414.68人居次、宮崎縣以372.69人排名第3。日本全國平均為248.23人。

另外，日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增6776例確診病例，較上週三減少約1500例，已連續9天低於上週同日。

東京都截至今天為止的7天平均單日新增6166.1例，是第6波疫情高峰後新低紀錄，也是前一週的81.9%，疫情持續呈現趨緩。

大阪府今天新增3935例確診病例，較上週三減少近1200例，至今累計病例數86萬7495例，包括4889例死亡病例。

NHK自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境至少新增4萬7899例確診病例及49例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110420

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