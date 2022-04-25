並列昭和天皇與希特勒照片 烏克蘭向日本致歉

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）烏克蘭政府本月初在推特（Twitter）上傳宣示要打倒法西斯主義的影片，並將日本昭和天皇的相片與希特勒、墨索里尼相片並列，引起日本抗議後，昨天推文向日本致歉。

日本朝日新聞報導，烏克蘭政府在推特上傳打倒法西斯主義的影圖，將日本昭和天皇與德國納粹獨裁者希特勒（Adolf Hitler）、義大利獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）並列。

對此，日本官房副長官磯崎仁彥今天上午在例行記者會表示，烏克蘭政府的作法不適當，日本感到極為遺憾。

日本政府已向駐日烏克蘭大使館及烏克蘭總統府表達將昭和天皇照片一同登列不適當，要求立即刪照。烏克蘭政府後來已將日本昭和天皇的照片刪除。

磯崎說，烏克蘭政府已透過外交管道致歉，並上傳致歉推文。

駐日烏克蘭大使館的官方推特帳號今天上午也發文寫道：「對於烏克蘭政府推特4月1日上傳的影片，我們受到很多人的指責，有關此事，本大使館未掌握且應對遲緩，但影片已刪除。對於各位的指正，深深感謝，同時對於造成日本民眾的不快，深感抱歉。」

網路媒體buzzfeed報導，烏克蘭官方帳號的追隨者逾200萬人，受到爭議的影片是4月1日上傳，內容痛批俄羅斯政府、總統蒲亭（Vladimir Putin）如同法西斯、納粹分子；並指出「法西斯主義與納粹主義已於1945年失敗」，同時言及第二次世界大戰的戰敗國日本、德國和義大利時，把日本昭和天皇照片與希特勒、墨索里尼的照片並列。

對此，推特上很多日本民眾強烈反彈。來自日本執政黨自由民主黨外交部會會長、參議員佐藤正久等多位國會議員的反彈聲浪強烈。

烏克蘭推特官方帳號昨晚寫道：「對於我們犯錯一事，由衷致歉。我們無意觸怒日本友好人士。」

磯崎今天表示，今後日本仍會關懷並支援面臨困難的烏克蘭民眾。（編輯：陳惠珍）1110425