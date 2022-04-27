美俄換囚 莫斯科釋前美陸戰隊員換回前俄飛行員

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（中央社莫斯科27日綜合外電報導）莫斯科當局今天表示，俄羅斯釋放因酒後襲警被囚的前美國陸戰隊員崔佛．利德（Trevor Reed），交換因販毒被囚禁在美國的前俄羅斯飛行員雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。

法新社報導，這起美俄換囚的時機，正值莫斯科和華府因俄羅斯入侵烏克蘭戰爭而緊張不斷升高之際。

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在Telegram表示，「經過漫長談判過程，2022年4月27日，之前在俄羅斯遭定罪的美國公民利德獲釋，交換俄羅斯公民雅洛申科（Konstantin Yaroshenko）。雅洛申科被美國法院判處20年徒刑。」

美國總統拜登今天發表聲明說，致力爭取讓遭關押在俄羅斯的美國前陸戰隊員獲釋，交換美國境內一名俄羅斯籍囚犯的談判過程，需要做出「艱難決定」。

聲明表示：「讓我們得以把崔佛帶回來的此談判，需要做出諸多我不會輕鬆看待的艱難決定。他的安全歸來，就是把營救遭挾持和錯誤關押在海外美國人，列為我的政府優先要務的一個明證。」

俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，美國前陸戰隊員利德一身黑色裝束，帶著一只大行李，由穿著軍服男子護送，登上停在莫斯科伏努科夫機場（Vnukovo）的一架飛機。

美國前陸戰隊員利德因酒後襲警，2020年7月被俄羅斯法院判處9年徒刑，遭關押迄今。

雅洛申科則因販運毒品2010年在賴比瑞亞被捕，之後被押往美國，於2011年被判處20年徒刑。（譯者：劉淑琴、劉學源/核稿：劉學源）1110427