馬斯克想任意推文 法官駁回：仍須律師審查發出

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馬斯克2018年聲稱取得特斯拉私有化資金的推文惹議，後來與美國證券管理委員會達成和解，他最近請求取消和解協議，27日遭紐約聯邦法官駁回。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社紐約27日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克2018年聲稱取得特斯拉私有化資金的推文惹議，後來與美國證券管理委員會（SEC）達成和解，他最近請求取消和解協議，今天遭紐約聯邦法官駁回。

法官駁回不受監督的請願，裁定社群媒體推特（Twitter）的新老闆馬斯克（Elon Musk）發布他旗下電動車公司特斯拉（Tesla）相關推文時，仍須事先取得批准。

馬斯克當年推文說，他已取得讓特斯拉私有化的資金，但未提出證據，也未向證管會申報。那篇推文讓股價大幅震盪，被裁定「虛假誤導」，股東甚至指控特斯拉證券詐欺。

馬斯克後來與證管會達成和解，根據和解協議，他必須先取得特斯拉律師核准才可發出推文。他上月提出動議，尋求推翻相關限制。

證管會亦指控馬斯克詐欺罪名，下令他辭去特斯拉董事長職務並繳納2000萬美元罰款。2019年初發生另一樁推文事件後，證管會又要求他在發出與特斯拉相關推文前，先交由律師審核批准。

馬斯克說他被迫同意這份協議，並否認欺騙股東。

法官李曼（Lewis Liman）今天裁定：「馬斯克宣稱他是經濟脅迫受害者的說法全無說服力。」

李曼表示，馬斯克辯稱證管會利用彼此協議「騷擾」並調查他的言論根本「毫無理由」，「格外諷刺」，因為言論自由並不允許他發表「被視為欺騙」或違反證券法的聲明。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110428