更多編輯台推薦新聞：
快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊
生活

台鐵五一專區上線 旅客可從出發地找轉乘資訊

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂
生活

我有症狀怎麼辦？別急著衝醫院採檢 PCR、快篩時機一圖看懂

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

防疫整理包》簡訊實聯制取消 快篩實名制28日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/12

馬斯克想任意推文 法官駁回：仍須律師審查發出

2022/4/28 12:18（4/28 12:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
馬斯克2018年聲稱取得特斯拉私有化資金的推文惹議，後來與美國證券管理委員會達成和解，他最近請求取消和解協議，27日遭紐約聯邦法官駁回。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
馬斯克2018年聲稱取得特斯拉私有化資金的推文惹議，後來與美國證券管理委員會達成和解，他最近請求取消和解協議，27日遭紐約聯邦法官駁回。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約27日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉執行長馬斯克2018年聲稱取得特斯拉私有化資金的推文惹議，後來與美國證券管理委員會（SEC）達成和解，他最近請求取消和解協議，今天遭紐約聯邦法官駁回。

法官駁回不受監督的請願，裁定社群媒體推特（Twitter）的新老闆馬斯克（Elon Musk）發布他旗下電動車公司特斯拉（Tesla）相關推文時，仍須事先取得批准。

馬斯克當年推文說，他已取得讓特斯拉私有化的資金，但未提出證據，也未向證管會申報。那篇推文讓股價大幅震盪，被裁定「虛假誤導」，股東甚至指控特斯拉證券詐欺。

馬斯克後來與證管會達成和解，根據和解協議，他必須先取得特斯拉律師核准才可發出推文。他上月提出動議，尋求推翻相關限制。

證管會亦指控馬斯克詐欺罪名，下令他辭去特斯拉董事長職務並繳納2000萬美元罰款。2019年初發生另一樁推文事件後，證管會又要求他在發出與特斯拉相關推文前，先交由律師審核批准。

馬斯克說他被迫同意這份協議，並否認欺騙股東。

法官李曼（Lewis Liman）今天裁定：「馬斯克宣稱他是經濟脅迫受害者的說法全無說服力。」

李曼表示，馬斯克辯稱證管會利用彼此協議「騷擾」並調查他的言論根本「毫無理由」，「格外諷刺」，因為言論自由並不允許他發表「被視為欺騙」或違反證券法的聲明。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110428

延伸閱讀
推特同意賣給馬斯克 全球首富改造社媒受矚目馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書 駁買推特有利益衝突馬斯克入主 推特執行長：公司未來發展不明馬斯克收購推特 川普：帳號恢復也不會再用馬斯克稱售股行動幾乎完成 特斯拉股價勁揚馬斯克又脫手逾93萬特斯拉持股 價值252億元馬斯克影響力從地球到太空 獲選時代雜誌風雲人物
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀