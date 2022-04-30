韓國會表決通過修正檢察廳法 限縮檢方偵查權

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（中央社記者廖禹揚首爾30日專電）韓國國會今天在臨時會表決通過被稱為「剝奪檢察偵查權法案」之一的檢察廳法修正案，檢察機關直接偵查範圍將從6大犯罪限縮至貪腐、經濟犯罪相關案件。

韓國國會預計最快在5月3日處理同樣被列為「剝奪檢察偵查權法案」的刑事訴訟法修正案，屆時執政黨共同民主黨所推動的檢察改革立法將宣告完成。

韓國最大在野黨原本希望透過冗長辯論（filibuster，又稱「費力把事拖」）的方式阻止擁有過半席次的共同民主黨強行通過這項修法；但共同民主黨以「分割會期」的方式因應，將臨時會分割為一天一期，27日討論修正案當天午夜會期結束，冗長辯論也隨之結束，法案必須在下一會期直接進入表決程序。

韓聯社報導，韓國國會今天下午就檢察廳法修正案進行表決，最終以172票贊成、3票反對、2票棄權通過這項法案。

除今天出席的161名共同民主黨議員，親執政黨的無黨籍及正義黨議員共6人都投下贊成票；3名國民力量黨議員中有一名警察體系出身的議員投贊成，其餘2人反對；將與國民力量合併的國民之黨3名議員中，有一人反對，其餘2名警察出身的議員都贊成。

依共同民主黨預期，這項法案將在文在寅政府5月卸任前於國務會議通過，今年9月正式上路，檢方直接搜查權將從既有的6大犯罪，限縮至貪腐、經濟犯罪等兩大犯罪案件。

今天會議也就刑事訴訟法修正案進行朝野協商，國民力量申請冗長辯論，但受分割會期影響，這次臨時會同樣至今天午夜告終，5月3日的下次臨時會將就此案進行表決。

共同民主黨推動檢察改革，主要是希望將部分搜查權歸回警察體系，弱化檢察官職權，達到制衡效果。但持反對意見的國民力量黨及檢方認為此案涉及重大，卻未曾召開公聽會，僅以國會席次優勢強行通過並不合理。

總統文在寅的模糊態度也引發質疑，反對意見認為，共同民主黨突然急於處理此案，是因擔心新政府上任後遭清算。

國民力量院內代表權性東今天公開要文在寅別躲在幕後，應出面回應質疑。他也向憲法法庭喊話，呼籲憲法法庭出面阻止造成社會混亂與憲法崩潰的現狀。（編輯：馮昭）1110430