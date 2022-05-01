喀布爾清真寺爆炸釀10死 IS認犯案聯合國譴責

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

伊斯蘭國29日在阿富汗首都喀布爾引爆炸彈，造成至少10名清真寺參拜者喪命。逃出的參拜者衣服沾染大片血跡。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾30日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾1座清真寺昨天發生爆炸事件，造成至少10名參拜者喪命，激進組織「伊斯蘭國」（The Islamic State, IS）今天坦承是幕後黑手，聯合國秘書長強烈譴責。

伊斯蘭國在社群媒體Telegram貼文表示，他們在喀布爾第6區1輛公車附近引爆炸彈，造成10人死亡。這數字和阿富汗內政部數字吻合。喀布爾警方表示，另有30人受傷。

阿富汗官員說，攻擊似乎是針對昨天結束禱告正舉行儀式的蘇菲派（Sufi）社群成員。

社群媒體可看到爆炸後慘不忍睹的現場，信眾奔逃出清真寺，一些人抱著罹難者，其中包括孩童。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責這場攻擊事件。

古特瑞斯的發言人發布聲明說：「秘書長強烈譴責昨天週五禱告時、在喀布爾西部哈里發沙希布（Khalifa Sahib Mosque）發生的致命攻擊。」

「他對受害者家屬致上最深的慰問，並希望傷者早日康復。國際人道法律嚴格禁止攻擊平民以及民間目標，包括清真寺。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110501