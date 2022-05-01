更多編輯台推薦新聞：
台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查
生活

台鐵5/1臨時區間車18班、類火車12路線時刻資訊這裡查

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

防疫整理包》本土確診1萬5033例 啟動確診自主回報系統

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯》台鐵五一停駛旅客見證臨時列車 台東站連假空蕩只剩站長值班
首頁 / 國際

喀布爾清真寺爆炸釀10死 IS認犯案聯合國譴責

2022/5/1 12:16（5/1 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
伊斯蘭國29日在阿富汗首都喀布爾引爆炸彈，造成至少10名清真寺參拜者喪命。逃出的參拜者衣服沾染大片血跡。（美聯社）
伊斯蘭國29日在阿富汗首都喀布爾引爆炸彈，造成至少10名清真寺參拜者喪命。逃出的參拜者衣服沾染大片血跡。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾30日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾1座清真寺昨天發生爆炸事件，造成至少10名參拜者喪命，激進組織「伊斯蘭國」（The Islamic State, IS）今天坦承是幕後黑手，聯合國秘書長強烈譴責。

伊斯蘭國在社群媒體Telegram貼文表示，他們在喀布爾第6區1輛公車附近引爆炸彈，造成10人死亡。這數字和阿富汗內政部數字吻合。喀布爾警方表示，另有30人受傷。

阿富汗官員說，攻擊似乎是針對昨天結束禱告正舉行儀式的蘇菲派（Sufi）社群成員。

社群媒體可看到爆炸後慘不忍睹的現場，信眾奔逃出清真寺，一些人抱著罹難者，其中包括孩童。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天譴責這場攻擊事件。

古特瑞斯的發言人發布聲明說：「秘書長強烈譴責昨天週五禱告時、在喀布爾西部哈里發沙希布（Khalifa Sahib Mosque）發生的致命攻擊。」

「他對受害者家屬致上最深的慰問，並希望傷者早日康復。國際人道法律嚴格禁止攻擊平民以及民間目標，包括清真寺。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110501

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族