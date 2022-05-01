菲律賓民眾與塔爾火山共存 憂爆發但難搬離

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馬尼拉都會區南方的塔爾火山2020年曾瀕臨爆發，火山周邊居民2年來持續憂心火山爆發，但當地居民主要靠捕撈塔爾湖魚類為生，難以搬離，只能與火山共存。圖攝於2月24日。中央社記者陳妍君八打雁省攝 111年5月1日

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（中央社記者陳妍君八打雁省1日專電）馬尼拉都會區南方的塔爾火山2020年曾噴發1公里高的羽流，火山周邊居民2年來持續憂心火山爆發，但當地居民主要靠捕撈塔爾湖魚類為生，難以搬離，只能與火山共存。

塔爾火山（Taal）距馬尼拉都會區約70公里。2020年1月曾噴發約1公里高火山灰雲，警戒等級上升到第4級，瀕臨爆發。火山灰甚至飄散到大馬尼拉地區，馬尼拉國際機場一度暫停起降。

2年多來，塔爾火山至少噴發4次，每次噴發伴隨著地震與排放的火山灰和二氧化硫有害氣體，還有隨之而來的爆發風險，總迫使周邊民眾不得不撤離。

菲律賓官方統計，塔爾火山周邊約有1萬2000多名居民。八打雁省勞瑞鎮（Laurel）一名「巴朗蓋」主席巴里比克（Benigno Medina Palicpic）告訴中央社記者，他們社區居民多半靠養殖、捕撈塔爾湖裡的吳郭魚（tilapia）為生，因此雖然火山可能爆發，居民仍然無法搬離這裡。

巴朗蓋（barangay）是菲律賓基層行政區，相當於台灣的村或里。

巴里比克說：「火山噴發後他們就撤離了，然後一個半月後，我們的居民又回到這裡，工作恢復正常。因為他們沒有其他地方可去，其他地方沒有工作機會，所以居民被迫回到這裡，做原本的工作。」

他表示，根據過去的紀錄，塔爾火山大概50年爆發一次，因此2020年瀕臨爆發後，居民認為近期的爆發風險不高。但由於塔爾火山是活火山，大家還是不敢掉以輕心。

台灣家扶基金會菲律賓分事務所人員2月下旬前往塔爾火山周邊訪視受扶助家庭。

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受扶助孩童家長說，因為她的孩子們還小，只要晚上發生地震，他們就很緊張。「如果它爆發，我們不知道還能去哪裡。受疫情影響，我們沒有長期穩定的工作，如果火山爆發，只能聽天由命。」

另一名家長表示，他們因為火山爆發失去很多，生計長時間沒辦法恢復。但她的父母也住在塔爾火山邊，為了不要與家人分開，他們仍選擇繼續住在這裡，與火山共存。（編輯：林憬屏）1110501

馬尼拉都會區南方的塔爾火山2020年曾瀕臨爆發，火山周邊居民2年來持續憂心火山爆發，但當地居民主要靠捕撈塔爾湖魚類為生，為維持生計，只能與火山共存。圖攝於2月24日。中央社記者陳妍君八打雁省攝 111年5月1日