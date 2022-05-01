更多編輯台推薦新聞：
圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車、類火車 台東站剩站長值班
生活

圖輯／台鐵五一停駛旅客見證臨時列車、類火車 台東站剩站長值班

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買
生活

快篩實名制購買QA一次看 身分證尾數分流、週日全民皆可買

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

防疫整理包》本土確診1萬6936例 快篩實名制週末配送不停賣

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵五一集體休假僅11司機員執勤 王國材自評疏運過關盼端午勿重演
首頁 / 國際
拜登
新聞專題
拜登2/300

拜登出席白宮記協晚宴 吐槽自己民調低也譏諷川普

2022/5/1 20:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）因疫情關係停辦兩年的白宮記者協會年度晚宴今年恢復舉行，美國總統拜登今天依傳統出席發表演說，不忘拿自己民調低開玩笑，也譏諷過去拒絕參加白宮記協晚宴的前總統川普。

白宮記者協會（White House Correspondents Association）晚宴除因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係停辦2年，在前總統川普任內一直遭他抵制，這是時隔6年後又有現任總統出席演說，諧星崔弗諾亞（Trevor Noah）等應邀擔任表演嘉賓。

應邀發表演說的拜登今天一開場就拿自己低迷的民調、年齡，以及川普厭惡媒體開玩笑：「很高興今晚可以在此，和唯一一群支持率比我還低的美國人一起。」

拜登承認這幾年很辛苦，語帶雙關地諷刺川普說：「我們先是有一場可怕的瘟疫，之後又爆發兩年的COVID。」

不過，他話鋒一轉，讚揚採訪烏克蘭戰爭記者的勇氣，並警告「我們的民主正被毒害...假新聞大量崛起」。

白宮記者協會成立於1914年，自1921年起幾乎每年舉辦一次晚宴表揚白宮記者，並為獎學金募款。

華府近來確診病例攀升，特別是4月初記者和政治人物齊聚的年度烤架俱樂部晚宴（Gridiron Club Dinner）爆發疫情，令白宮方面更為謹慎。主辦單位要求每位出席者必須接受病毒篩檢，而白宮首席防疫專家佛奇（Dr. Antony Fauci）在內等部分高級官員未出席。

拜登也利用這個機會諷刺在場的多位福斯新聞頻道（Fox News）主持人，點出他們必須先出具疫苗接種證明才能參加今天的晚宴，因為不少福斯新聞頻道的主持人是疫苗懷疑論者。

拜登在演說結尾忍不住批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），他對受邀來表演的諧星崔弗諾亞說：「崔弗，真正的好消息是，你現在可以吐槽美國總統。不像在莫斯科，你不會被抓去關。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1110501

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀