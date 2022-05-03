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菲律賓開放邊境外籍旅客破30萬 國內運量復甦

2022/5/3 15:32（5/3 16:23 更新）
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菲律賓觀光部指出，2月開放邊境以來，造訪菲國外籍旅客已突破30萬人次。圖為旅遊景點長灘島，攝於4月16日。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年5月3日
菲律賓觀光部指出，2月開放邊境以來，造訪菲國外籍旅客已突破30萬人次。圖為旅遊景點長灘島，攝於4月16日。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年5月3日
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（中央社記者陳妍君馬尼拉3日專電）菲律賓觀光部指出，2月開放邊境以來，造訪菲國外籍旅客已突破30萬人次。宿霧太平洋航空表示，公司的國內航線運量100%恢復，國際航線預計最快將於明年恢復疫情前運量。

隨著菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩和，菲國持續推動旅遊業復甦。菲國觀光部指出，4月抵菲外籍旅客大幅成長，2月10日到4月25日，已有31萬9047名外籍旅客入境。

2月10日起，菲律賓開放免簽證國家旅客入境短期商務旅行或觀光，並於4月1日起，向所有完整接種COVID-19疫苗的外國旅客開放國門。完整接種者入境菲國後無需再隔離檢疫。

世界旅遊觀光協會（WTTC）全球峰會於4月20日到22日在馬尼拉登場。WTTC執行長辛浦森（Julia Simpson）說，大家必須了解，疫情爆發前，2019年菲律賓旅遊業產值達930億美元（約新台幣2兆7457億元），占菲國國內生產毛額（GDP）22.5%。

她表示，2019年菲國觀光旅遊業產值占經濟總產值比例是全球各國平均數字的2倍。因此，對菲律賓來說，觀光旅遊業「絕對至關重要」。

辛浦森說，去年菲國旅遊業成長速度全球排名第4，成長的基礎主要是國內旅遊。WTTC預測，菲律賓旅遊經濟「已穩步走上復甦之路」。

菲國觀光部長浦耶特（Bernadette Romulo-Puyat）說，隨著越來越多國家解封國際旅遊，「我們已經看到復甦跡象」。

她表示：「我相信在亞洲，我們的旅遊限制最少。旅客抵達後無需再採檢，無需隔離，希望更簡化流程。至於何時重返疫情前旅客人數，當然我不認為會這麼快回到2019年的人數，但至少，我們正往這方向努力。」

浦耶特說：「這2年讓我們做好準備。我們已經準備好接待所有旅客。」

今年天主教「聖週」假期，菲律賓各景點湧入大批旅客，旅遊勝地長灘島（Boracay）連2天破2.1萬人造訪，超過島上能承載的1萬9215人上限。

宿霧太平洋航空商務長桑德．劉（Xander Lao）說，宿霧航空現階段目標是激發更多人的旅遊意願。「我認為很多人有旅遊需求。我們在很多國內景點看到這個情形。」

他表示：「我們觀察的幾個指標之一是營運恢復到（每天）300個航班，在復活節週日達成這個重要里程碑。我們下個里程碑可能是（每天）350個航班。」

桑德．劉說，宿霧航空國內航線運量已100%恢復，國際航線預計2023年或2024年能恢復疫情前運量。

至於宿霧航空何時重啟赴台灣航班，桑德．劉說，疫情前造訪台灣的菲律賓旅客成長很快。就旅客人數來說，台灣是宿霧航空成長最快的航點之一。

他告訴中央社記者：「我們很想重啟赴台灣航班。」一旦完整接種疫苗旅客只需出示疫苗卡或接種證明，抵台後就無需隔離，「相信這將刺激越來越多人出遊」。

桑德．劉說，未來若重啟赴台灣航班，會先開放馬尼拉往返台灣，接著也有可能開放宿霧往返台灣。（編輯：高照芬）1110503

宿霧太平洋航空表示，公司的菲律賓國內航線運量100%恢復，國際航線預計2023年或2024年能恢復疫情前運量。圖為旅遊景點長灘島，攝於4月15日。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年5月3日
宿霧太平洋航空表示，公司的菲律賓國內航線運量100%恢復，國際航線預計2023年或2024年能恢復疫情前運量。圖為旅遊景點長灘島，攝於4月15日。中央社記者陳妍君長灘島攝 111年5月3日
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