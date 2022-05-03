防衛設備和科技轉移合作 泰國日本將成立委員會

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（中央社記者呂欣憓曼谷3日專電）日本首相岸田文雄訪問泰國，雙方同意加強防衛設備和科技轉移的合作。泰國外交部今天指出，兩國將建立一個共同委員會，討論詳細的合作項目，也增加日本對相關領域的投資。

岸田文雄昨天傍晚和泰國首相帕拉育（Prayut Chan-0-cha）在泰國總理府會面，雙方簽署3項協議並在會後發布共同聲明。

3項協議包括政府間的金融合作、政府間的防衛設備和科技轉移以及日本政府在COVID-19緊急支援計畫下提供的協助。雙方並同意將彼此的戰略夥伴關係（Strategic Partnership）提升為全面性戰略夥伴關係（Comprehensive Strategic Partnership）。

帕拉育和岸田文雄在共同聲明中指出，雙方透過雙邊或多邊機制下的防衛和安全合作，是為了促進區域的和平和繁榮。

其中防衛設備和科技轉協議備受矚目，不少媒體解讀這是針對中國而來。泰國外交部今天舉行說明會，外交部東亞司司長潔達潘（Chettaphan Maksamphan）指出，關於科技轉移和防衛設備的使用，日本和泰國會建立一個共同委員會討論特定議題，加強兩國在防衛上的合作，也增加日本對相關領域的投資。

潔達潘表示，此次主要是建立一個合作的基礎架構，詳細的合作內容需要未來再討論。

潔達潘並指出，泰國和日本討論相關協議已經超過5年，日本和其他東南亞國家也有類似的協議。

有日本媒體猜測日本和泰國簽署這項協議是為了交換泰國在南海議題上支持日本，不過潔達潘表示，這項協議和南海議題沒有關係。

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潔達潘表示，兩國領導人會面時，日方對南海議題的確有些擔憂，泰方表示希望可以提出安全和平解決方式。

岸田文雄4月29日到5月2日造訪東南亞，共訪問了印尼、越南和泰國，東南亞行結束後岸田文雄將訪問歐洲。潔達潘指出，泰國和日本未來在醫療、5G、電器和半導體領域上將擴大合作，且日本是汽車大國，會擴大投資泰國電動汽車領域，兩國也同意加強疫情後的經濟恢復和旅遊。（編輯：韋樞）1110503