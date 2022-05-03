戰爭等全球性問題 北韓經濟困境恐雪上加霜

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（中央社首爾3日綜合外電報導）分析家指出，烏克蘭戰爭和中國COVID-19封城衝擊全球經濟，北韓孤立的經濟將無法置身事外，平壞最近恢復的邊境貿易受到打擊，通貨膨脹更加劇其糧食短缺。

路透社報導，嚴格的國際制裁導致北韓各類進出口，不是被禁，就是受到限制。而北韓這些年封鎖邊境，防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發。洪水等自然災害對農產品收成造成影響，基礎建設也遭到破壞。

分析家表示，中國1月間恢復與北韓少許陸地邊界貿易和援助，可能並未緩解北韓糧食短缺問題，由於中國COVID-19病例增加，雙方貿易上週再次暫停。衛星影像顯示，在陸地和海港口岸設施，貨物被隔離了數週或數月之久。

美國智庫史汀生研究中心（Stimson Center）經濟專家希爾柏斯坦（Benjamin Katzeff Silberstein）表示：「北韓的食品價格往往與全球價格同步波動，隨著時間過去，我們可能會看到北韓的食品價格也反映當前價格上漲。」

在邊界持久關閉下，一些國際救援組織已從北韓撤出大部分工作人員，且表示很難確切知道情況有多糟糕。

聯合國北韓人權特別報告員（Special Rapporteur）去年表示，北韓最弱勢的族群在COVID-19疫情期間面臨飢餓風險。

北韓政府承認糧食情勢嚴峻，但駁斥它未能提供食物給民眾的報導。

世界糧食計劃署（World Food Program）估計，即使在疫情爆發前，已有1100萬人，或超過北韓40%人口，營養不良，需要人道援助。

希爾柏斯坦表示，全球能源價格上漲，對北韓煤炭生產者可能最有助益。

北韓煤炭成本僅為全球平均水平一小部分，但聯合國安理會決議禁止其出口。不過據追蹤北韓大宗商品價格的首爾「每日北韓」（Daily NK）稱，過去6個月北韓煤炭價格仍飆漲了40%。

根據獨立制裁監察人員最新發布的聯合國年度報告，由於邊界封閉，煤炭走私仍處於相對較低的水平，但去年下半年有所增加。

這或許有助於填補平壤政權國庫，但國內煤炭價格相應上漲，可能使北韓民眾受到進一步傷害。

荷蘭萊登大學（Leiden University）朝鮮半島事務專家葛林（Christopher Green）表示，要把烏克蘭危機的影響與其他因素分開，很不容易，但北韓明顯容易受到全球經濟趨勢影響。

他說：「大體來說，如果中國陷入衰退，北韓的出口就會下降。而考慮到中國面臨的所有其他問題，這也不能歸咎於烏克蘭。」

北韓領導人金正恩矢言透過重大建設和農村發展來提高生活水平，並於今年不斷舉行民生和軍事力量展示。

金正恩上個月在平壤為數千套新公寓揭幕，國營媒體報導稱，一些農業地區正尋求透過使用「自製肥料」、升級曳引機以及採用新的水稻種植方式等提高農作物產量。

國營媒體報導，當局還採取各種措施預防洪災和旱災，包括部署更多抽水機。

首爾韓國發展研究院（Korea Development Institute）高級研究員李宗圭（Lee Jongkyu，譯音）稱，由於缺乏重型機具和物資供應，許多工作仰賴動員大量勞動力。

他說：「從短期來看，這些計畫可能有效，但從中、長期來看，難以持續。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110503