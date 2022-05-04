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俄烏戰爭若再升高 巴西可能被迫靠攏美國

2022/5/4 09:15
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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）2019年巴西成為美國在北大西洋公約組織（NATO）之外的重要盟國之一，將近3年後，在俄烏戰爭的情況下，巴西可能被迫與美國站在同一陣線對抗俄羅斯。

目前巴西在軍事領域具有優勢，例如與美國在國防技術研發領域及軍事訓練合作，優先購買美國軍事裝備等。

美國「主要的非北大西洋公約組織盟國」（major non-NATO ally）是指美國政府指定與美軍有戰略合作關係，但不是北大西洋公約組織的成員，2019年巴西成為成員國之一。南美洲國家只有巴西和阿根廷是「主要非北約盟國」。

美國哈佛大學研究員、巴西佛羅明斯聯邦大學戰略研究所（INEST-UFF）教授布魯托林（Vitelio Brustolin）接受巴西國防網（defesanet）訪問指出，「主要非北約盟國」的地位並非為了與美國共同防禦，而是在當前東歐發生衝突的背景下，如果戰爭升高，巴西可能會被迫採取更積極明確的立場。

例如上週德國宣布運送1970年代製造、大約10年前自德國武裝部隊退役的50輛老式獵豹防空戰車給烏克蘭。德國並已要求巴西提供彈藥，因為巴西在2013年購買數十輛同一型號的戰車和大量彈藥，所以德國政府正在與使用舊型號戰車的國家交涉，以解決彈藥短缺的問題。

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布魯托林指出，如果巴西提供烏克蘭坦克彈藥，說明巴西將介入俄烏戰爭。且巴西尋求在軍事領域與美國保持一致，因此被要求在衝突中直接合作並不意外。

如果巴西提供烏克蘭戰車彈藥，巴西與俄羅斯的外交關係會否因此受影響，布魯托林認為，國家之間往往是實事求是的關係，巴西和俄羅斯、印度、中國及南非同屬金磚國家（Brics），經濟利益將繼續拉攏成員國之間的關係。（編輯：陳惠珍）1110504

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