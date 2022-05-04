奧克拉荷馬州禁懷孕6週以上墮胎 州長簽署入法

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美國奧克拉荷馬州議會日前通過女性懷孕6週禁止墮胎法案，州長3日簽署入法，為美國最嚴格的墮胎法之一。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國奧克拉荷馬州議會日前通過女性懷孕6週禁止墮胎法案，這項法案今天交由州長簽署入法，此為美國最嚴格的墮胎法之一。

法新社報導，共和黨籍州長史提特（Kevin Stitt）在推特發文說：「我感到驕傲能將『奧克拉荷馬心跳法案』（Oklahoma Heartbeat Act）簽署入法。我希望奧州成為美國最尊重生命的州，我代表全州400萬居民，他們絕大多數希望保護胎兒。」

這項法案禁止懷孕6週以上墮胎，醫療緊急情況不在此限，但不包括性侵或亂倫案件。

美國政治新聞媒體Politico今天披露一份美國最高法院主要意見書（majority opinion）草稿，內容暗示美國大法官將投票推翻「 羅訴韋德案 羅訴韋德案小百科 背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。 判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。 影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。 看更多 關閉 」（Roe v. Wade）判決。

美國最高法院1973年以7比2的票數做出劃時代「羅訴韋德案」裁決後，美國女性在懷孕期三階段（trimester）第一階段內墮胎的權利在全國受到保護。

如果裁決草案得到最高法院確認，墮胎法將立即留給各州立法機構決定，預計將有多達半數頒布禁令或新的限制措施。

在美國大部分地區可能禁止墮胎的情況下，許多婦女可能得被迫跋涉遠地接受手術、或增加創傷性分娩的可能性。

像史提特這樣的共和黨人，多年來一直試圖推翻「羅訴韋德案」，在前總統川普任命3名保守派大法官後，最高法院的政治平衡急劇右傾，「羅訴韋德案」被推翻只是遲早的問題。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110504