更多編輯台推薦新聞：
禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基
國際

禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台鐵公司化勞資無交集 工會發起6/3端午不加班
首頁 / 國際
美最高法院擬廢墮胎權
新聞專題
美最高法院擬廢墮胎權1/14

奧克拉荷馬州禁懷孕6週以上墮胎 州長簽署入法

2022/5/4 13:47（5/4 14:23 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國奧克拉荷馬州議會日前通過女性懷孕6週禁止墮胎法案，州長3日簽署入法，為美國最嚴格的墮胎法之一。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
美國奧克拉荷馬州議會日前通過女性懷孕6週禁止墮胎法案，州長3日簽署入法，為美國最嚴格的墮胎法之一。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國奧克拉荷馬州議會日前通過女性懷孕6週禁止墮胎法案，這項法案今天交由州長簽署入法，此為美國最嚴格的墮胎法之一。

法新社報導，共和黨籍州長史提特（Kevin Stitt）在推特發文說：「我感到驕傲能將『奧克拉荷馬心跳法案』（Oklahoma Heartbeat Act）簽署入法。我希望奧州成為美國最尊重生命的州，我代表全州400萬居民，他們絕大多數希望保護胎兒。」

這項法案禁止懷孕6週以上墮胎，醫療緊急情況不在此限，但不包括性侵或亂倫案件。

美國政治新聞媒體Politico今天披露一份美國最高法院主要意見書（majority opinion）草稿，內容暗示美國大法官將投票推翻「羅訴韋德案

羅訴韋德案小百科

背景：原告麥考維（Norma McCorvey）未婚懷孕想要墮胎，卻因德州法律規定除非是拯救孕婦性命，否則墮胎屬非法行為，因而無法在德州合法墮胎。

判決：1973年，美國最高法院以7比2票數，裁定德州禁止墮胎法律侵犯女性的隱私權，且過於廣泛，違反美國憲法第14修正案的「正當法律程序」。

影響：婦女墮胎權受憲法保障，使全美墮胎合法化。

看更多
關閉
」（Roe v. Wade）判決。

美國最高法院1973年以7比2的票數做出劃時代「羅訴韋德案」裁決後，美國女性在懷孕期三階段（trimester）第一階段內墮胎的權利在全國受到保護。

如果裁決草案得到最高法院確認，墮胎法將立即留給各州立法機構決定，預計將有多達半數頒布禁令或新的限制措施。

在美國大部分地區可能禁止墮胎的情況下，許多婦女可能得被迫跋涉遠地接受手術、或增加創傷性分娩的可能性。

像史提特這樣的共和黨人，多年來一直試圖推翻「羅訴韋德案」，在前總統川普任命3名保守派大法官後，最高法院的政治平衡急劇右傾，「羅訴韋德案」被推翻只是遲早的問題。（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110504

延伸閱讀
美墮胎權裁決爭議50年 胎兒生命與婦女自主存分歧禁止墮胎侵犯女性隱私權 羅訴韋德案成全美合法化根基美最高法院證實擬推翻墮胎權意見草案為真 調查洩露者仿德州「心跳法」 愛達荷禁懷孕6週以上墮胎美國又一州傾向嚴限墮胎 佛州眾議會通過法案
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀