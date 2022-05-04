蜘蛛人攀爬舊金山摩天高樓反墮胎 被警逮捕[影]

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影片來源：KPIX CBS SF Bay Area

（中央社記者周世惠舊金山3日專電）正當美國為墮胎權爭論之際，一名男子今天攀爬舊金山一棟60層樓高辦公大樓，以表達反墮胎立場，到達大樓屋頂時立即被警方逮捕。

科技公司Salesforce總部位在舊金山教會街 （Mission Street），樓高約326公尺，地上60層，是美國第17高的建築物、密西西比河以西第2高大樓，只比巴黎艾菲爾鐵塔（Eiffel Tower）高度少13英尺（約3.96公尺）。

舊金山警方今天上午9點多接獲線報，在這棟大樓外牆看到有一人正在往上攀爬，已經爬到距離地平面好幾層樓高的位置。警消進駐現場待命，附近街道封閉禁止行人進入。

舊金山消防局上午10時在推特發出照片，指稱這名男子置消防人員的生命與公眾安全於風險中，並譴責這種行為。照片中只見高聳大樓外牆近一半的高度上，有一個黑點。

在大樓裡工作的人在社群媒體發布影音和照片，顯現這名男子身上沒有綁任何安全措施。不少人為他的危險行徑捏把冷汗。

舊金山當地電視台KPIX報導，約上午10時45分，這名男子爬到大樓屋頂時，立即被警方以擅自闖入大樓拘捕。

自稱名為戴尚（Maison Des Champs）的男子在他的網站和社群媒體自封「反墮胎蜘蛛人」（Pro Life Spiderman）。他自述出生成長於密西根州，16歲搬到加州後「立即愛上」攀岩。目前住在拉斯維加斯（Las Vegas），是主修金融的大學生。先前為了抗議內華達州對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的防疫規定，他也曾攀爬一家600英尺高旅館。（編輯：陳惠珍）1110504