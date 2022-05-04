日本女性上網賣用過口罩 沾到口紅更值錢

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日本出現有女性在網路上出售使用過的口罩。（示意圖／圖取自Pakutaso圖庫）

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（中央社東京4日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情使戴口罩成為生活的一部分，日本出現有女性在網路上出售使用過的口罩，買家甚至還可加價購買有口紅唇印的口罩。

日本每日新聞報導，近期社群網站推特（Twitter）上出現不少貼文在販售使用過的口罩，如「用過的口罩1個600日圓（約新台幣136元），口紅印+100日圓」、「戴3天的口罩組」，許多貼文還附上強調沾上口紅或口水痕跡的口罩照片。

一名住在東京都內的30多歲女性上班族說，她從去年夏天開始在推特上看到有人在賣用過的口罩，因為她原本就會在網拍上出售用不到的二手服飾，覺得賣用過的口罩就像是擴大賣二手物品的品項，所以就開始販售；一般來說不是選擇丟掉就是賣給別人，讓她無法抗拒販售用過的口罩。

這名女性說，她去年8月開始在推特賣用過的口罩，並謊稱自己20多歲，附上在工作跟健身房戴了一天、沾上汗水與化妝品痕跡的口罩照片，一開始也懷疑會不會有人買，沒想到不到1天就有近10人與她聯絡。

最後她以1個口罩500日圓成交，1個月賣出約4個，至今仍有人定期向她買口罩，有時1個月可以賺到3000日圓左右。此外，在她開始賣用過的口罩後，還有人希望買她穿過的絲襪或內衣，加上口罩至今賺了約2萬日圓。

她說，雖然有買家要求見面，但她都予以拒絕，也沒有在推特上貼出露臉的照片或告知買家聯絡方式，所以不覺得有什麼危險。

不過最近她的口罩生意業績不佳，因為「同行」越來越多，只能降價或加上口紅印等增加「附加價值」來促銷。

另外，一名國中3年級的女學生因為朋友已有販售用過口罩的經驗，今年2月也加入賣家行列，她曾賣出15個口罩1500日圓，也有賣自己穿過的內衣，但拒絕買家要求拍裸照或見面的要求。

她說，其實她並不想賣這些東西，但因為無法打工又想賺錢買漫畫，打算上高中後就不再販售。

至於買賣用過的口罩是否構成違法？

報導指出，各地方政府的青少年健全育成條例都有規定，禁止購買未滿18歲青少年穿過的內衣等物品，但禁止品項似乎並不包括口罩。

警方相關人士說，條例在立法的時候並沒有想到會有人賣用過的口罩，恐怕很難成為刑事案件。

曾當過警官的律師澤井康生表示，現行法規上很難將青少年用過的口罩列為管制對象，除非是口罩上沾有大量唾液，被視為買賣唾液就可能違法。

澤井擔憂，青少年以販售用過的口罩為契機，可能進一步發生傳送裸照、與買家見面而遭性侵等問題，希望社群平台與網拍平台能研議相關措施，杜絕販售用過的口罩。

日本最大網拍平台mercari目前禁止販售已開封的衛生用品，不過上述賣口罩的上班族女性，是在推特談妥價格後，在mercari開設賣衣服的賣場讓買家下標。

mercari受訪時表示，若發現有用戶違規，會將商品下架並警告用戶，該平台也禁止上述以假冒賣衣服的形式賣口罩等「假冒商品」賣場。（譯者：顧荃/核稿：黃名璽）1110504