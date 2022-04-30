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日本疫情似趨緩 東京大阪沖繩新增病例銳減

2022/4/30 18:06
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（中央社東京30日綜合外電報導）日本境內COVID-19疫情似有趨緩跡象，不僅東京都單日新增確診病例時隔3個多月再度降到3000例以下的2979例、大阪府降到1114例，連近期疫情最嚴峻的沖繩縣也減少到單日867例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增2979例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週六大減2400多例，連續19天低於上週同日，也是繼今年1月12日以來，單日新增再度降到3000例以下。

東京都到今天為止的7天平均單日新增4491.9例，是前一週平均的81.6%，持續呈現趨緩跡象。

大阪府今天新增1114例確診病例，較上週六減少1998例，至今累計病例數89萬5149例，包括4946例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增867例確診病例，較上週六銳減795例，至今累計病例數16萬976例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以657.66人連續36天高居日本各地之冠、北海道以357.06人次之、佐賀縣以341.72人排名第3。日本全境平均數為214.90人。

富士新聞網自行統計，截至下午5時10分止，日本全境至少已新增2萬3153例確診病例及10例死亡病例。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110430

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