日本擬要求企業公布男女薪資差異 最快2023上路

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（中央社東京23日綜合外電報導）日本政府為讓男女間的薪資差距「透明化」，正研議要求企業須公布男女薪資水準，例如列在有價證券報告書中。這項措施最快2023年上路，盼推動消除性別差距。

日本每日新聞報導，依據2020年薪資結構基本統計調查，全職工作的女性基本底薪為每月25萬日圓（約新台幣6萬元），僅約為男性34萬日圓的7成多；特別是55歲到59歲的年齡層，男性有42萬日圓，女性僅27萬日圓，薪資差異非常顯著。

厚生勞動省（類似衛生福利部）官員分析，男女薪資水準出現差異的主因，是女性擔任管理職者較少，且持續在職場的工作年資也比男性短。

報導指出，與各國相較，日本的男女薪資差異顯得相當大，依據經濟合作暨發展組織（OECD）2021年的調查，歐美各國的男女薪資差距約為10%左右，日本卻高達22.5%，在38個成員國中排名倒數第3，僅優於韓國的31.5%與以色列的22.7%。

日本政府有意藉著要求企業公布薪資差距等資訊，加速推動企業改革觀念與消除差距。

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依據日本女性活躍推進法規定，為了提供求職者選擇就業的參考，企業必須在女性員工比例、男女育嬰假休假率、男女在職年資差距等多個指標中，選擇1到2項對外公開。厚勞省有意將這項制度擴大，進一步要求企業須公開男女薪資水準。

此外，企業提出的有價證券報告書截至1993年3月期為止，要求企業需記載男女個別員工人數、平均在職年資、平均年齡、平均薪資等資訊，但後來考量企業負擔，取消須依性別提供資訊的規定，金融廳正研議改回要求企業須記載男女平均薪資。（譯者：顧荃/核稿：林治平）1110323