莫迪訪法國會馬克宏 討論烏克蘭與區域議題

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（中央社記者林行健新德里5日專電）印度總理莫迪結束歐洲3國之行，昨天在返程時訪問法國，與法國總統馬克宏會面，兩人討論了烏克蘭戰火及印度太平洋區域議題。但印度仍拒絕就烏克蘭危機點名譴責俄羅斯。

莫迪（Narendra Modi）繼訪問德國、丹麥，並在哥本哈根出席第2屆印度-北歐國家峰會（India-Nordic Summit）之後，4日抵訪法國，與馬克宏（Emmanuel Macron）舉行一對一及代表團層級對話，成為馬克宏獲選連任後首位會見的外國領袖。

根據兩國發表的聯合聲明，印度與法國嚴正關切烏克蘭戰火以及引發的人道危機，「明確譴責」烏克蘭平民遭殺害事件，呼籲各方立即停火，以對話及外交手段結束人民的苦難。

然而，雖名為「聯合」聲明，但在點名譴責俄羅斯入侵烏克蘭的部分，卻只有法國掛名。

聯合聲明稱：「法國重申對俄羅斯軍隊非法及無故侵略烏克蘭的強烈譴責。」這顯示新德里依然不願加入譴責俄羅斯的行列，盼維持自冷戰時期即已與莫斯科建立起來的友好關係。

在印度太平洋事務上，兩國重申維持區域「自由、開放、法治」的共同理念，強調各國主權、領土完整與自由航行權應受尊重，且區域應免於恫嚇、緊張與衝突。

雖然這段文字同樣沒有點名任何國家，但觀察人士認為這是針對中國在台灣海峽以及南海的行為。

聯合聲明也讚揚印法在國防合作上的互信與日俱增，並稱未來會深化網路安全合作，並同意把兩國戰略合作擴大至太空，希望在今年內舉辦首屆太空合作對話。

印度與法國早於1998年即已建立戰略夥伴關係，雙方國防關係甚為密切。

法國近年來透過技術轉移協助印度製造6艘鮋魚級傳統動力潛艇，其中4艘已經服役；空軍方面，印度目前擁有50架幻象式2000戰鬥機，以及35架飆風戰鬥機。此外，兩國還定期舉行聯合軍事演習。

根據聯合聲明，除了烏克蘭危機、印度太平洋局勢與戰略合作之外，兩名領導人還談及了民用核子技術、反恐、全球糧食危機、氣候變遷、綠色能源和永續發展等議題。

莫迪在推特上發布了他與馬克宏擁抱的照片，印度外交部形容兩人的會面為「朋友」層級，將使印法關係更上一層樓；另據印度外交部發布的新聞稿，莫迪已邀請馬克宏訪問印度。（編輯：林憬屏）1110505