反制中國威脅 澳洲推自製無人潛艇應急

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者丘德真雪梨5日專電）澳洲即將研製無人潛艇，並斥資20億澳元（約新台幣425億元）向美國購買「進化型海麻雀飛彈」（ESSM），以反制中國對印太地區所構成的軍事威脅。

媒體大亨梅鐸旗下「澳洲新聞集團網絡」（News Corp Australia Network）4日透過屬下墨爾本「前鋒太陽報」（Herald Sun）及阿得雷德「廣訊報」（The Advertiser）等媒體網站報導，有鑑於中國對印太地區構成軍事威脅，同時AUKUS（澳、英、美聯盟）協助澳洲建造核動力潛艦艦隊要等到近20年後才能服役；澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）認為，澳洲必須自力研製無人潛艇，並且升級部署飛彈應急。

報導說，有關無人潛艇的研製計畫，將由澳洲國防部及軍火商Anduril Australia共同出資；計畫的目標是打造多艘「超大型自動水底運載工具」（XLAUV），讓澳洲擁有「既靈活又強悍的」水底戰力。

報導提到，杜登相信在3年內可製造出3艘大型無人潛艇原型。他指有關自製無人潛艇計畫將提升澳軍創新的能力，而且有助澳軍在水底對敵人造成困擾。

報導說，一般「超大型自動水底運載工具」長度大約為10至30公尺，具有匿蹤能力，而且可以長途運載彈頭；而「進化型海麻雀飛彈」則配備先進雷達導引裝置，射程可達50公里以上。

杜登提到，即將引進的「進化型海麻雀飛彈」將會是澳軍形成嚇阻和反應能力的「關鍵支柱」，有助澳洲在複雜的戰略形勢下捍衛自己的利益。

杜登透露，澳洲所採購的「進化型海麻雀飛彈」，一部分已運抵澳洲，以便初步組裝與測試。

報導說，澳軍的「進化型海麻雀飛彈」將提供海軍水面作戰部隊──包括澳紐軍團級巡防艦和荷巴特級驅逐艦使用。

報導提到，隨著中國與索羅門群島簽訂安全協議，有關中國軍事擴張對澳洲安全利益構成重大威脅的議題，已成為澳洲輿論焦點。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）及墨爾本世紀報（The Age）今天刊登同一篇報導，指上述兩家報社委託顧問公司Resolve Strategic進行民意調查發現，針對中國與索羅門群島簽訂安全協議一事，高達72%的澳洲選民表示「擔憂」或「非常擔憂」；只有21%表示「不擔憂」。

另外，阿得雷德「廣訊報」網站4月25日報導，曾在澳洲皇家海軍服役超過10年的無黨籍獨立參議員派屈克（Rex Patrick）警告，指AUKUS協助澳洲建造的核動力潛艦艦隊必須等到2040年後才能服役；因此澳洲必須採取其他應急措施，以便反制中國軍事威脅。（編輯：郭中翰）1110505