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翁山蘇姬不服貪汙罪判5年 軍政府法院駁回上訴

2022/5/5 12:31
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（中央社仰光4日綜合外電報導）緬甸遭罷黜的文人政府領袖翁山蘇姬被控貪汙罪，上週遭判5年有期徒刑，翁山蘇姬不服，提起上訴；緬甸軍政府發言人說，軍政府法院今天駁回上訴。

自從去年2月一場政變將翁山蘇姬政府推翻後，緬甸即陷入動盪。翁山蘇姬自政變後就被軍方拘留，面對可能讓她被判150年以上有期徒刑的一連串罪名指控。

翁山蘇姬上週被定罪，理由是接受價值60萬美元的現金及金條賄賂。翁山蘇姬的律師說，她駁斥這項控訴「荒謬」。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）告訴法新社，軍政府「聯合最高法院」（Union Supreme Court）已駁回翁山蘇姬的上訴。

一名熟悉此案的消息人士在法院裁定後告訴法新社，翁山蘇姬不會就此放棄。目前不知道她何時再上訴，屆時將由聯合最高法院兩名法官審理。

在此一貪腐案被定罪前，76歲的翁山蘇姬已因其他罪名被判處6年有期徒刑，包括煽動反軍方、違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定及違反電信法。

消息人士說，相關案件的上訴目前還待法院審理。（譯者：紀錦玲/核稿：曾依璇）1110505

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