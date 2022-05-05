美稱產線排擠延自走砲交付 生產商：能供貨台灣

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（中央社墨爾本／華盛頓4日綜合外電報導）台灣國防部日前表示，因產線排擠，美國政府要求台灣接受M109A6自走砲軍購交貨延後，但生產此型自走砲的英國航太商今天卻說，有能力替台灣打造這項系統。

美國國務院2021年底宣布售台40門帕拉丁型（Paladin）自走砲等項目，總金額約7億5000萬美元，其中包括近1700套M1156/PGK 精準導引套件。

台灣軍方原預期首批於2023年交運，2024及2025年各交運16輛，但國防部日前表示，因產線排擠，美國要求延後交運至2026年。

然而製造M109A6帕拉丁型自走砲的英國航太系統公司（BAE Systems）今天卻告訴美國「國防新聞」（Defense News），有能力替台灣生產這項系統。

英國航太系統公司發言人給「國防新聞」的電子郵件寫道：「英國航太系統已經準備好，等美國政府敲定合約，就會生產並提供M109自走砲給台灣。」

部分媒體質疑延後交運給台灣是否因為提供烏克蘭武器對抗俄羅斯入侵所致，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）指出，安全援助都是來自美國軍事彈藥庫。

美方告知延後交運後，台灣國防部表示考慮替代選擇，包括洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）的「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）M142發射器。先前台灣獲准採購「海馬斯多管火箭系統」和「陸軍戰術飛彈系統 」（ATACMS）。

台灣已採購11套「海馬斯多管火箭系統」及64枚陸軍戰術飛彈系統，不清楚是否會尋求軍購更多。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110505