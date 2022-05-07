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歐盟高層將訪日 歐洲理事會主席會赴廣島演說

2022/5/7 11:22
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（中央社東京7日綜合外電報導）歐洲理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）預計下週訪問日本，除5月12日與日本首相岸田文雄會談外，也將於5月13日訪問廣島並發表演說。

日本共同社報導，米歇爾與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將於下週訪日，預計5月12日與岸田文雄會談。

這是歐盟兩位領導人自2019年12月上任後，首度訪問日本。歐盟高層官員表示，米歇爾5月13日將訪問曾遭受原子彈攻擊的廣島市廣島和平紀念資料館等地，並發表演說。

歐盟將這次的日歐領袖會談定位為「展現日歐間更進一步強化合作的機會」。雙方會就俄羅斯制裁及支援烏克蘭方面確認合作，並強化日歐關係。

目前預想日歐雙方也將討論到因應強化霸權行動的中國，及有關台灣海峽和平穩定的重要性。

日歐領袖還將強化在因應氣候變遷與數位領域的合作，並商議是否解除過去因為疫情採取的旅遊限制。領袖會談結束後預計發表共同宣言。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110507

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