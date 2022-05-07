要價7億美元遊艇疑與蒲亭有關 義大利下令扣押

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（中央社羅馬6日綜合外電報導）義大利政府今天命令警方扣押一艘價值約7億美元（新台幣約209億元）的豪華遊艇，媒體稱這艘船與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）有關。

路透社報導，共有6層甲板的豪華遊艇「天方夜譚號」（Scheherazade）去年9月以來一直停靠在義大利西北部港市馬利納迪卡拉拉（Marina Di Carrara）進行維修。但最近的活動跡象顯示，船員正準備將遊艇航行出海。

當局對這艘船展開長達數週的調查，一名知情消息人士表示，警方認為船主是俄羅斯石油公司（Rosneft）前總裁胡丹納托夫（Eduard Khudainatov），不過他目前並非歐洲聯盟（EU）制裁目標。

義國財政部在宣布扣押的聲明中沒有點名船主是誰，只說他與「俄羅斯政府的重要人物」有關係。

根據財政部說法，這名船主並不在俄羅斯入侵烏克蘭後歐盟列出的制裁名單上，不過財政部表示，已要求歐盟修正名單，並下令扣押船隻。

義國政府表示，警方今晚登船執行扣押令。

義大利政府今年3月和4月間已扣押俄羅斯富豪超過9億歐元（約9.5億美元）的別墅和遊艇。這些俄羅斯富豪經常到義大利度假，並在許多知名地點購置房產。（譯者：陳怡君/核稿：李佩珊）1110507