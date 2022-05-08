北海道船難 民間業者使用專業器材搜索暫無所獲

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本北海道一艘觀光船日前發生船難，至今仍有12人下落不明，搜救單位除持續搜索外，日本民間專業公司今天操作遙控潛水器（ROV）下潛到沉船處調查，暫未發現失聯者蹤影。

日本北海道放送（HBC）報導，民間調查船「新日丸」7日抵達知床海域後，今天上午在觀光船沉沒海域操作ROV，下潛到沉船所在約120公尺深的海底搜索。ROV配備高性能攝影機，希望能有助尋找失聯人員。

不過，今天搜索行動仍未找到與失聯者有關的任何線索，但卻意外收回北海道警方日前掉落在沉船艙內的水中攝影機。

北海道警方5月3日使用搭載水中攝影機的水下無人機，首度成功進入沉船艙內，但沒有發現艙內有任何人員蹤影，之後纜線因纏繞船身斷裂遺留在船內。

除了事發週邊海域，在日本所稱的「北方領土」國後島附近海域的搜索行動，海上保安廳也從7日起擴大到知床半島東北側，並增派兩艘巡邏船執行任務。

發生船難的觀光船載有26人，4月23日出海通報船首進水後失聯，已知14人不幸罹難、12人下落不明；搜救單位4月29日發現觀光船沈沒處，5月3日首度成功讓水下無人機進入船艙內。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110508