日本各地疫情升溫 東京新增病例連兩天高於上週

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京8日綜合外電報導）日本黃金週長假今天進入尾聲，出遊民眾陸續返回工作崗位，各地疫情出現升溫跡象，東京新增確診病例連兩天高於上週同日，疫情最嚴峻的沖繩也連兩天新增逾2000例。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增4711例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日增加約1500例，連續兩天高於上週同日。東京都截至今天為止一週平均單日新增3182.9例，是前一週平均的75.1%。

位於關西地方的大阪府今天新增3324例確診病例，較上週日增加1000多例，至今累計病例數91萬3407例。

四國地方的香川縣今天新增510例確診病例，創當地單日歷史新高紀錄，至今累計病例數4萬1323例，包括122例死亡病例。

位於九州地方的福岡縣今天新增2375例確診病例，連續兩天高於上週同日，至今累計病例數38萬3912例，包括1224例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2060例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日的1554例增加506例，不僅創週日新高紀錄，也是連續兩天單日新增逾2000例。

沖繩縣7日才以新增2375例確診病例大幅改寫當地單日歷史新高紀錄，最近一週平均PCR篩檢陽性率連帶高達20.3%，同創歷史新高。沖繩縣至今累計病例數17萬3422例。

日本最近一週每10萬人口平均新增145.69人染疫，沖繩縣以699.34人連續44天居日本各地之冠，是第2名北海道250.66人的逾一倍之多；第3名是鹿兒島的246.98人。

沖繩縣政府3日公布Omicron變異株亞變種BA.2基因定序結果，4月5日到18日檢查的96個檢體中，有83個檢體驗出BA.2，占比約86.5%；到了4月17日到30日檢查的96個檢體中，有92個檢體驗出BA.2，占比達95.8%，可以看到當地主流病毒株持續被置換為BA.2。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增3115例確診病例，較上週日的1854例大增1261例，也是時隔10天單日新增再逾3000例、時隔9天再高於上週同日。

雖然進入黃金週長假後，北海道確診病例與篩檢數都有持續減少傾向，但就在長假最後一天的今天又出現確診病例增加，回到長假前水準。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110508