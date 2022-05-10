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涉嫌暗殺總統摩依士 海地前參議員被引渡至美受審

2022/5/10 12:00
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（中央社邁阿密9日綜合外電報導）涉嫌在去年7月暗殺海地總統摩依士的一名海地前參議員，已從牙買加引渡到美國，今天在邁阿密聯邦法院法官前第一次露面。

美國聯邦檢察官辦公室表示，現年59歲的約瑟夫（John Joël Joseph）被控在美國境外密謀謀殺或綁架，並在行刺海地總統摩依士（Jovenel Moise）的行動中提供後勤補給。

約瑟夫將是因摩依士案而被帶到邁阿密受審的第3人。摩依士是去年7月7日在海地首都太子港（Port-au-Prince）的家中遭殺害。

美國司法體系認為，他們對那起案件有管轄權，因為殺害摩依士的計畫中，有部分據信是在佛羅里達州成形。

另兩名因該案被美國拘留的犯嫌分別是哥倫比亞退役軍人帕拉修斯（Mario Palacios）和海地裔智利商人雅爾（Rodolphe Jaar）。

兩人分別從巴拿馬、多明尼加引渡，並自今年1月以來，一直被監禁在邁阿密。

上個月，43歲的帕拉修斯否認犯罪，而49歲的雅爾則尚未應法院傳訊出庭。

如果這3名被捕的犯嫌被判有罪，最高將面臨無期徒刑。

帕拉修斯被控是26名哥倫比亞傭兵之一，據信他們參與了在摩依士太子港家中將他殺害的行動。第一夫人瑪婷（Martine Moise）也在那次行動中受到槍傷。

暗殺行動的主使者目前仍是個謎。

這起案件讓貧困的海地已經十分嚴重的危機更為加深。該國治安不良、幫派暴力事件飆升，綁架也十分猖獗。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110510

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