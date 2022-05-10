婚禮停電惹禍 印度姐妹花摸黑嫁錯郎

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（中央社記者林行健新德里10日專電）印度一對姐妹花同日出嫁，但因停電導致兩人互換新郎，3個家庭經過討論，隔日重新舉行婚禮，讓這起烏龍事件圓滿落幕。

「現在鏡報」（Mirror Now）等多家印度媒體今天報導，事件於上週發生在印度中部馬德雅省（Madhya Pradesh）的一座小村莊，一對姐妹花同時出嫁，但在婚禮即將開始之際，村莊突然停電，四周陷入漆黑。

由於新娘穿著同樣的禮服，且都頭戴薄紗，導致兩名新郎倌的家庭也分不清誰是誰，當場牽錯手舉行了傳統結婚儀式，直到最後的繞火祈福環節，雙方才在火光的映照下發現錯誤。

三方家庭一度相互指責，但經過討論，同意隔日重新舉行婚禮，且時間訂在早上，以免再鬧烏龍。

印度鄉下地區許多婚姻仍是由父母作主，要結婚的兩人可能只見過一、兩次面，彼此不熟悉。

今年4月下旬，印度西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）也發生過一宗結婚奇聞。一名新娘在禮堂苦等4小時才見新郎現身，新娘的父親打聽得知新郎貪杯遲到，一怒之下當場把女兒嫁給一名親人。（編輯：馮昭）1110510