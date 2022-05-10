新加坡總統與尹錫悅會面 討論韓國加入CPTPP意願

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（中央社記者侯姿瑩台北10日電）新加坡總統哈莉瑪今天出席韓國新任總統尹錫悅就職典禮，並與尹錫悅會面。兩人都強調藉由多邊協定強化區域經濟整合的重要，也討論了韓國加入CPTPP及數位經濟夥伴關係協定的意願。

新加坡外交部晚間發布新聞稿表示，哈莉瑪（Halimah Yacob）今天與尹錫悅會面並表達祝賀。兩人都認為在數位化、航空連結性及人民交流等多個領域可進一步加強雙邊合作；尹錫悅也同意探索增加星、韓之間航班數量的可能性。

另外，雙方都強調藉由「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）等多邊協定加強區域經濟整合的重要，並討論了韓國加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、數位經濟夥伴關係協定的意願。

RCEP成員國包括東協10國及中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭。而CPTPP目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、馬來西亞等；今年由新加坡擔任輪值主席國。

包括英國、中國及台灣都於去年申請加入CPTPP。

此外，哈莉瑪樂見尹錫悅承諾將擴大與東協合作，兩人會面時也討論了緬甸情勢。有關韓半島情勢發展，哈莉瑪重申新加坡與韓國及國際社會密切合作以達成區域和平穩定的承諾。（編輯：黃自強）1110510