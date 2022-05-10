英國國會開議御座致辭 國安法劍指俄、中

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英國國會10日舉行2022-23新會期開議大典，由查爾斯王儲（後方面向鏡頭坐立者右2）代替微恙的女王伊麗莎白二世發表御座致辭。女王的御座由置放在桌上的王冠取代。劍橋公爵兼王位第2順位繼承人威廉王子（後方面向鏡頭坐立者左1）也奉女王之命出席。查爾斯的妻子卡蜜拉（右1）陪同出席，但未在開議大典執行王室任務。（英國國會上議院提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 111年5月10日

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（中央社記者陳韻聿倫敦10日專電）英國國會上午舉行2022-23新會期開議大典，由查爾斯王儲代替女王伊麗莎白二世發表御座致辭，經濟建設是重點。致辭也提到政府將支持國安單位、讓英國更安全。相關法案與俄、中近年日益猖獗的惡意行為有關。

英國國會開議大典的御座致辭雖由君主在上議院宣讀，但由內閣擬定，向國會宣告政府在新會期擬推動的法案和施政重點。上、下議院在御座致辭結束後，隨即各自對內容展開辯論。

白金漢宮昨晚臨時發布聲明，由於持續有偶發性行動不便問題，女王勉為其難決定今年不出席開議大典，將由威爾斯親王（查爾斯王儲）代為宣讀御座致辭。這是伊麗莎白二世在位70年期間，近60年來首度缺席開議大典，另兩次是因為懷有身孕。

今年的御座致辭內容觸及38項法案，較去年的30項更多，領域涵蓋經濟、外交、國防、安全、社會福利、交通、能源等，被視為首相強生（Boris Johnson）在「派對門」風波和執政黨保守黨於地方選舉失利後，企圖提振施政成績。

御座致辭也間接提到2021年生效的「北愛爾蘭協議」（Northern Ireland Protocol）。這個協議形同在英國脫歐後讓北愛續留歐盟單一市場。北愛民族主義政黨「新芬黨」（Sinn Féin）在5日的地方議會選舉躍居最大黨，是愛爾蘭1921年南、北分治後首例，進一步危及英國現存體制。

根據御座致辭，英國政府將透過立法等手段致力維繫1998年簽訂、旨在結束北愛衝突的「耶穌受難日協議」（Good Friday Agreement），以及協議衍生的各項機制和機關。

經濟事務占今天的御座致辭大篇幅，其中提到政府首要施政目標為發展、強化經濟，並減輕民眾的生活成本。政府將致力讓全國各地均衡發展、創造更多就業機會、提升生活水準，並持續投資公共建設和服務，同時將力求減輕債務、改革和削減稅賦，以及控制通貨膨脹。

致辭的另一個焦點是政府將加速排除英國脫歐後，遺留自歐盟時代的繁瑣、雜亂程序與規範，讓英國各界能更自由、有效率地發揮實力。

值得注意的是，致辭也觸及一般認為主要與俄羅斯和中國有關的「國家安全法案」，以及與新疆強迫勞動有關的「現代奴隸法案」。

國家安全法案旨在增加、強化應對境外勢力安全威脅的司法和行政工具，包括將洩密罪等罪行起訴對象由外國政府代表擴大至實際上受外國政府控制的企業等實體。

此外，針對受外國政府實質支持的顛覆破壞行動、影響力作戰、竊取商業機密、協助外國間諜等，政府也將推動立法打擊。為外國政府工作的人士，必須公開個人與相關政府的利益關係。

英國國內情報安全部門「軍情五處」（MI5）今年1月曾罕見向國會示警，遊走英國政治圈多年、在各黨派積極經營人脈的中國律師李貞駒與中共中央統一戰線工作部（UFWD）有關聯，秘密涉入政治干預。

不過，李貞駒遭指涉及「政治干預」、而非「間諜」活動。英國現行法律對「間諜」活動的定義及制裁手段有嚴格規範，情報安全單位官員多認為已不符現實需求，應修法或考慮制定「外國影響力登錄」等措施。

英國還沒有類似美國、澳洲等國旨在讓外國影響力活動透明化的法規，僅能仰賴「政府機密法」（Official Secrets Act），此法上一次修訂是在1989年。

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至於「現代奴隸法案」，其要點包括所有年營業額達3600萬英鎊以上的企業都必須發布年度報告，說明已採取哪些措施預防供應鏈和營運過程出現強迫勞動。

今天的御座致辭也提到，英國政府將在捍衛世界各地的自由和民主扮演領導角色，包括持續支援烏克蘭人民。烏克蘭駐英國大使普萊斯塔可（Vadym Prystaiko）也受邀出席開議大典。（編輯：劉學源）1110510