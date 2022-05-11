澤倫斯基斯洛伐克國會視訊演講 台代表到場支持[影]

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（中央社記者林育立柏林10日專電）烏克蘭總統澤倫斯基今天在斯洛伐克國會發表視訊演說，呼籲歐盟對俄羅斯實施能源制裁。駐斯洛伐克代表李南陽特地到場聆聽，表達台灣對烏克蘭的支持。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）透過視訊在斯洛伐克國會發表演說。他首先感謝斯洛伐克對烏克蘭的援助，指出如果烏克蘭沒擋住俄軍，包括斯洛伐克在內的國家都會被入侵。

澤倫斯基盼望斯洛伐克協助烏克蘭加入歐盟，強調對俄國實施能源制裁的重要性，但也對斯洛伐克作為內陸國難以禁運俄國能源表示理解。

歐盟近日將宣布下一輪對俄國的制裁措施，其中最重要的是禁運石油，不過斯洛伐克、匈牙利等內陸國由於十分依賴俄國原油，期待有更長的過渡期。

演說結束後，在場議員全都起立鼓掌，向澤倫斯基表示支持。斯洛伐克外交部長柯爾喬克（Ivan Korčok）隨後強調，斯洛伐克支持烏克蘭獲得歐盟會員國的候選資格。

為表達台灣對烏克蘭的堅定支持，李南陽今天到場聆聽，並向斯洛伐克國會副議長格倫德爾（Gábor Grendel）、勞倫契克（Milan Laurenčík）致意，兩人對台灣慷慨援助烏克蘭表示欽佩。

斯洛伐克是烏克蘭的鄰國，俄軍入侵後首當其衝，據聯合國難民署（UNHCR）統計，至今已有近40萬的烏克蘭難民入境。

斯洛伐克對烏克蘭遭入侵感同身受，上月初宣布已將唯一的S-300防空飛彈系統送給烏克蘭，協助抵抗俄軍的入侵。（編輯：馮昭）1110511