美加速增援武器助烏抗俄 拜登簽烏克蘭版租借法案

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（中央社基輔10日綜合外電報導）俄羅斯軍事入侵烏克蘭的戰爭至今仍未停歇，為了加速運送武器援助烏克蘭抵禦俄國，美國總統拜登已經簽署烏克蘭版的「租借法案」，同時，美國也暫停對烏國進口鋼鐵課徵關稅。

● 拜登簽署租借法案 美暫停徵烏國鋼鐵關稅

美國總統拜登（Joe Biden）9日簽署烏克蘭版的「租借法案」（Lend-Lease Act），准許加速運送武器援助烏克蘭。第二次世界大戰時期，租借法案被視為有助擊敗納粹德國的關鍵措施。

租借法案有助精簡軍備流通程序。白宮表示，租借法案是根據二戰時期協助歐洲對抗希特勒（Adolf Hitler）的計畫。

美國此次通過的烏克蘭版租借法案，除了直接援助烏克蘭政府及軍隊外，也會幫助受到俄羅斯侵略影響的國家，像是波蘭和其他東歐國家。

另外，美國政府9日暫停對烏克蘭進口鋼鐵課徵關稅一年，目的是為了幫助這個遭戰火蹂躪的國家。

● 亞速鋼鐵廠尚未淪陷 還有1000多烏軍死守

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）10日表示，在俄國控制的港市馬立波（Mariupol），亞速鋼鐵廠（Azovstal）仍有1000多名烏克蘭士兵死守，其中有數百人受傷。

韋列舒克指出，超過1000名烏克蘭士兵留在鋼鐵廠內，「數百人受傷，重傷的人需要緊急撤離，情況每天不斷惡化」。

另外，馬立波市長的一名助理10日提到，亞速鋼鐵廠內至少還有100名平民尚未撤離。

烏克蘭副總理韋列舒克10日說，馬立波亞速鋼鐵廠仍有1000多名烏克蘭士兵死守，其中有數百人受傷。圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）

● 電子零件禁運痛擊 俄國無法替換飛彈裝備

美國國防部一名官員9日表示，國際制裁正打擊俄國武器工業。由於西方對莫斯科當局實施電子零件禁運，俄國軍方在烏克蘭使用的飛彈裝備幾乎無以為繼。

這名不願具名的五角大廈高階官員表示，俄羅斯向烏克蘭發射如此多飛彈，以致他們的精確制導彈藥（PGM）存在庫存問題，而且難以更換。

這名官員宣稱，這就是為什麼馬立波或哈爾科夫（Kharkiv）等大城市，會遭到無法區分軍事目標和住宅大樓的非制導炸彈攻擊。

美國國防部9日也提到，有跡象顯示在俄國侵略期間被活捉的烏克蘭人，被迫離開家園遣送俄國。基輔當局甚至聲稱約有120萬名烏克蘭人被帶往俄國並被留置在拘留營。

● 戰爭重傷農業 烏克蘭今年經濟將萎縮3成

歐洲復興開發銀行（EBRD）10日表示，受到俄國入侵影響，烏克蘭今年經濟將會萎縮近1/3，俄國受到制裁衝擊，今年經濟將萎縮10%，明年將是零成長。

歐洲復興開發銀行還提到，烏克蘭經濟會在2023年回彈25%。3月間，歐銀預測是回彈23%。

烏克蘭是小麥和葵花籽油主要出口國，但俄羅斯的封鎖造成烏國重要的農業元氣大傷。

● 美烏情報分享外洩 拜登要國安官員封口

一位知道內情的美國官員透露，美國總統拜登最近告訴美國高層國安官員，美國與烏克蘭分享偵密情報的消息遭到外洩，對情勢並無幫助，有必要停止這麼做。

這位官員說，拜登告訴他們，將美國與對抗俄羅斯侵略的烏克蘭軍隊分享的情報公開，是沒有幫助的，他並強調必須停止這類資訊外洩。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）率先披露拜登告誡高層國安官員的消息。

● 歐盟禁運俄國石油制裁 法國稱本週可達成協議

主管歐洲事務的法國國務秘書波恩（Clement Beaune）10日表示，歐盟可能在本週達成今年底前停止自俄國進口石油的協議。

歐盟正在討論準備對俄國祭出的第6波制裁方案，其中包括這項石油禁運令。但匈牙利等一些歐盟國家由於經濟運作依賴俄國石油，因此抗拒禁運令，希望有替代來源保證。

波恩告訴法國LCI電視新聞台：「我認為我們能夠在本週達成協議。我們正竭盡努力達成，很可能幾天內的事。」（編輯：陳彥鈞/核稿：林治平）1110510