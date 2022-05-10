俄入侵重傷烏國農業 歐銀：烏今年經濟將萎縮3成

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（中央社倫敦10日綜合外電報導）歐洲復興開發銀行（EBRD）今天表示，受到俄羅斯入侵影響，烏克蘭今年經濟將會萎縮近1/3。

歐洲復興開發銀行預測烏克蘭產出將萎縮30%，他們3月預測的數字是減少20%，當時俄羅斯入侵烏克蘭沒多久。

歐銀還說，烏克蘭的經濟會在2023年回彈25%。3月間，歐銀預測是回彈23%。

烏克蘭是小麥和葵花籽油主要出口國，但俄羅斯的封鎖造成烏國重要的農業元氣大傷。

歐銀並說，俄羅斯受到制裁衝擊，今年經濟將萎縮10%，明年將是零成長。這和該銀行3月間的預測一樣。

歐銀今天還說，俄羅斯天然氣出口一旦戛然而止，可能導致歐洲新興國家、中亞與北非的經濟體國內生產毛額（GDP）下滑回到疫情前的水準。

歐銀業務涵蓋40個經濟體，其中許多國家仰賴俄羅斯天然氣。根據歐銀這份最新報告，一旦俄羅斯突然停止天然氣供應，會讓這些國家今年的人均產出減少2.3%，2023年減少2%。

歐銀預測，其業務涵蓋範圍內的經濟體，在2020年COVID疫情重創全球經濟與金融市場之際經濟萎縮2.5%，去年則有6.7%的成長。

歐銀今天在摩洛哥城市馬拉喀什（Marrakesh）展開年度會議之際，發布上述報告。

歐洲復興開發銀行創立於1991年，當時成立的宗旨是要協助前蘇聯加盟共和國轉型為自由市場經濟體，之後歐銀更擴展觸角，將服務範圍延伸到中東與北非國家。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110510